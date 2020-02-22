Zorlu maç bu akşam 20.00’de

Sevgili okuyucularım, ekranların çok konuşulan ve izlenen dizisi Hekimoğlu geçtiğimiz salı günü (ab) kategorisini birinci bitirdi. Timuçin Esen'in başrolde oynadığı dizi, senaryosunun bir hayli konuşulmasıyla reyting sıralamasındaki yerini daha da artırdı… Reklamcıların çok önem verdiği (Abc1-20 plus) kategorisinde Fatih Portakal'dan hemen sonra ikinci sırada olan dizi ciddi bir başarı elde etti… Hekimoğlu dizisinin önümüzdeki haftalar içerisinde daha çok ivme kazanacağını düşünüyor, rotamızı bugünkü Beşiktaş-Trabzon maçına çeviriyoruz. Nefesler tutuldu. Bu akşam İstanbul'da oynanacak ve ligin zirvesini etkileyecek maçta bir tarafta 9 yıl sonra ilk kez liderliği yakalayan Trabzonspor bir taraftan da Trabzon doğumlu Ahmet Nur Çebi başkanlığında Beşiktaş'ın zorlu mücadelesine tanık olacağız… Tüm hafta boyunca programımızın çekimleri için gittiğim Trabzon'da bügünkü maçı ve bu yılki Trabzonspor'u konuştuk… Milli takımın ve Galatasaray'ın geçmiş dönemdeki futbolcusu Çağlar Birinci ile keyifli bol futbol sohbetli bir yemek yedik… Trabzon doğumlu ünlü futbolcu, Trabzon'un bir futbol beşiği olduğunu ifade ederken şampiyonluğu kesin kucaklayacaklarını söyledi… Trabzon teknik direktörü Hüseyin Çimşir'e telefonda başarı dileklerimi ilettim… Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu programımıza konuk geldi ve meydanda dev ekran kurup Trabzon halkına maçı izlettireceklerinin müjdesini verdi… Star TV'de pazar akşamları yayınlanan Sefirin Kızı 3 kategoride zirve başarısını sürdürüyor.

Sevgi ile kalın.