Atatürk aydınlığı

ATATÜRK'ün başlattığı çağdaşlık koşusunun siyasal sapmalar ve çalkantılarla engellenmesine karşın O'nun yetiştirdiği gençlerin gerçekleştirdiği ilerlemeler lâik cumhuriyete yürekten bağlılığı güçlendirmiştir. Günümüz siyasal iktidarının gerici uygulamalarına, anayasal güvenceye alınmış lâiklik ilkesine karşıtlığına, cumhurbaşkanı andındaki “tarafsızlık” vurgusunun gözardı edilmesine tepkisiz kalınan ortamda rejimin temeline, felsefesine ilişkin endişeler artmıştır. Ancak, ATATÜRK'e yürekten bağlı O'nun ilkelerinin ve devrimlerinin içtenlikli koruyucusu aydınların duyarlı davranışları, düzenin başlıca güvencesidir. Toplumsal-ulusal aydınlığın kaynağı, birliğin dayanağı, Atatürk emanetinin koruyucusu bilinçli, duyarlı yurttaşlarımız, çalışmaları ve çabalarıyla her tür karanlığı önleyecektir.

Ankara'da Atatürk ilkelerine yürekten bağlılıkları yıllardır beğeniyle izlenenler: İnönü Vakfı Başkanı Özden TOKER, Anavaçev Başkanı Ayla HATIRLI, Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimari Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN, sanatçı Pınar AYHAN, Dil Kurumu Başkanı Sevgi ÖZEL, Bilgi Yayınevi Yönetmeni Biray ÜSTÜNER, eğitimci Yadigâr IŞILDAR, Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Candan KARAKUŞ, Sanatçı Şefika KUTLUER, Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüveyde AKBAY, milletvekili Aylin CESUR, Avukat Güler BERKİN, HASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Engin ÖZTÜRK, Avukat Selcik ULUSOY, kendileriyle övündüğümüz kadın değerlerimizdir. Toplumsal çalışmalarıyla tanınan bu değerlerimiz yanında yönetimde, üniversitelerde, kimi kurumlarda alkışlanacak kadınlarımız da vardır.

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Toplum önderlikleriyle tanınan erkek yurttaşlarımız da övündüğümüz değerlerimizdir. Ankara Üniversitesi önceki rektörlerinden Prof. Dr. Günal AKBAY, Düzen Laboratuvarları'nın sahibi Prof. Dr. Yahya LALELİ, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ, Mobilya Dekorasyon A.Ş. yöneticisi yapımcı Gülen SARAN, Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç SAĞKAN, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ, Spor yazarı Rıza SÜMER, Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Op. Dr. Orhan GİRGİN, eğitim, spor ve kültür alanlarında katkılarıyla tanınan Ayhan SÜMER, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi BİLGİN, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Üstkurul Başkanı Prof. Dr. Mehmet HABERAL, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Yakup KEPENEK, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Kemal Işık KANSU, Prof. Dr. Özer OZANKAYA, Almanya Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Başkanı Elk. Müh. Dursun ATILGAN, Anayasa hukuku dalında Prof. Dr. Erdal ONAR, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk ÖZEN ile öğretim üyesi-girişimci Prof. Dr. Halis ŞİMŞEK, Hukukun Egemenliği Derneği Başkanı ve Bütün Dünya Dergisi yazarlarından Ankara Barosu Avukatı Erdem AKYÜZ, Ufuk Üniversitesi öğretim üyelerinden araştırmacı yazar Prof. Dr. Halil DEĞERTEKİN önde gelenlerin bir bölümüdür.

Toplumsal aydınlığa, barışa, insanlığa, bilime, sanata ve spora katkıları nedeniyle hepsini içtenlikle ve iyi dileklerle kutluyorum.