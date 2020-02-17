Öncü ve örnek kadınlar

Varlığımızın kaynağı kadınlar, ulusal yaşamımızda yadsınması ve küçümsenmesi olanaksız bir insanlık değeri olarak yer almaktadır. Analık, kardeşlik, eşlik ve öbür bağlarla başlayıp sürüp giden özgün ilişki, hepimizin dünyasında örneği ve benzeri olmayan bir sıcaklığın kaynağıdır. Kutsallığı tartışılmaz analık, yaşamımıza katkıları, tanımı güç özverileriyle dinsel bağlarda da önemli yeri olan bir yapıdır. Çocuklarına (evlâtlarına) düşkünlüğü, üstesinden gelmeye çalıştığı görevleri, günümüzde sürdürdüğü değişik konulardaki çabalarıyla sevgimizin, saygımızın ve beğenimizin odağında yer almaktadırlar.

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ATATÜRK'ümüzün kadınlara verdiği değer, hepimizi gönendiren içtenlikle, hepimize örnek olacak bir soylu yaklaşımdır. Türk kadınlarının çağdaşlığın olanaklarıyla donanmaları, özgürlükleri, İsviçre'den bile 38 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşmaları, anlamı yüksek bir istenç ve olgunun varlığını kanıtlamaktadır.

Günümüzde daha çok yönetimin eğilim ve amacı nedeniyle sıkmabaşla avutulup oyalanmaya çalışılan kızlarımız-kadınlarımız çalışma yaşamının dışında itilme uygulamasıyla karşı karşıya bırakılmaktadır. Erkekleri dünyaya getiren anaların yaşamda arkaya itilmesinin inanç bağımlılığı ile basit düşüncelerin ve kimi değişik çıkarların sonucu olduğu izlemektedir.

Tarihimizde büyük hizmetleri olan, değişik alanlarda adları ünlenmiş kadınlarımız hepimiz için birer övünç kaynağıdır. Günümüzde de siyasal, bilim, sanat ve spor alanlarıyla ekonomide ünlenen, kendileriyle övündüğümüz kadınlarımız vardır. Kimi erkeklerin sakat düşünceleri ve kıskançlık sakatlığıyla öteleyip itmek istedikleri kadınlarımızın başarıları uygar yaşamın kazandırdıklarıdır. Çalışkanlıkları, dürüstlükleri, katkıları, örnek davranışlarıyla toplumsal aydınlığımızı güçlendiren kadınlarımız, bizim ulusal değerlerimizin başında gelmektedir.

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Tanışmadıklarımızın, unuttuklarımızın bizi hoş görüp bağışlamalarını dileyerek günümüze ışık tutan kadınlarımızla unutmadıklarımızı övgüye değer yaşamlarıyla anıyor ve en iyi duygu ve dileklerle selâmlıyoruz. Nene Hatun, Zübeyde Hanım, Mevhibe İnönü, Türkân Saylan, Leyla Atakan, Sabiha Gökçen, Kâmile Şevki Mutlu, Âfet İnan, Hamide Topçuoğlu yitirdiğimiz unutulmaz değerlerimizdir.

Günümüzde Prof. Dr. Aysel Çelikel, Avukat Nazan Moroğlu, Prof. Dr. Ayşe Yüksel (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı), Özden TOKER (İnönü Vakfı Başkanı), Prof. Dr. Neclâ Arat (Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı), Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (Felsefe Kurumu Başkanı), Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN (Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü), İdil Biret (Sanatçı), Pınar Ayhan (Sanatçı), Gülsin Onay (Sanatçı), Prof. Dr. Mükerrem Arslan (A.Ü. Zir. Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı), Doç. Dr. Güner Koç Aytekin (Ufuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü), Prof. Dr. Zafer Gören (İst. Ticaret Ü. Hukuk F. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik (A. Ü. Tıp F. Dekanı) kızlarımız için en iyi örneklerdendir.

Sporda, sanatta, bilimde, ekonomide ödüller kazanan ulusal yaşamımızın aydınlanmasına ve güçlenmesine katkıda bulunan tüm kadınlarımızı, siyasette seslerini duyuranlarla birlikte kutluyoruz. Özellikle Atatürk ilkelerine sahip çıkmalarının verdiği mutluluk hepimizi gönendirmektedir.