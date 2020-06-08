Örnek değerlerimizden bir tablo

Ulusal yaşamın kaynağını ve temelini güçlendiren kurucularımız, yöneticilerimiz, bilim ve sanat insanlarımız, sporcularımız hepimizin övünç ve kıvanç duyduğu değerlerimizdir. Gücümüzü dokudukları gibi sağlık ve mutluluğumuza katkılarıyla da varlığımızın dayanaklarının önde gelenleridir. Yaşamları, başarıları, ürünleri ve gıpta ile izlenen çalışmalarıyla toplumsal aydınlığımızın kaynaklarıdırlar.

Yakınlıkları, dostlukları ve toplumsal çabalarıyla beğeniyle izlediklerimden Atilâ SAV, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanlığı (1951), Ankara Barosu Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı yapmış bir hukukçudur. Türk Hukuk Kurumu'nun Türk Hukuk Lügatı yenileme kurulunun başkanı olarak unutulmaz katkılarıyla hizmetlerini içtenlikle sürdürmektedir.

Prof. Dr. Mehmet HABERAL kurup gerçekleştirdiği Başkent Hastanesi ve destekçi kurumlarıyla değişik alanlarda önemli işler yapmakta, etkinlikleri ve çabalarıyla, dış ilişkileri ve tüm hizmetleriyle ulusal yaşamımızın önde gelen kişilerindendir.

Gani ÂŞIK, emekli müftü ve önceki milletvekillerimizdendir. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan güzel yazılarıyla, temiz inancın, gönül bağının ve Tanrı'ya yaklaşımın anlamlı görüşlerini yansıtmakta, inanç sömürücülerinin yanlışlarına değinerek toplumsal barışa önemli katkılarda bulunmaktadır. İnanç bağlamındaki sakıncaların öğrenilip önlenmesinde yararlı çabaları sürmektedir.

Prof. Dr. Yahya LÂLELİ kurucusu ve yöneticisi olduğu DÜZEN LÂBORATUVARLARI'yla sürdürdüğü çok yararlı ve etkin çalışmalarıyla alanında değerli hizmetler verdiği gibi doğaya yönelik çalışmaları, yayınları ve doğal ürünleriyle de örnek girişimlerini sürdürmektedir. Aydınlatıcı yazıları, güleryüzlü yaklaşımı, sorunları saptamak için verdiği uğraşı yaşam aydınlığımızda önemli bir yeri bulunmaktadır.

Avukat Erol ERTUĞRUL üç ilçede kaymakam vekilliği, beş ilçede kaymakamlığıyla sanat (müzik) etkinliklerinden başka fabrika kurulmasını gerçekleştirerek hizmetini değerlendirmiş, onbeş yıllık hizmetini emeklilikle tamamlayarak avukatlığa başlamıştır. Cumhuriyet Gazetesi'nin konuk yazarlarından olarak ilgiyle izlenen ve beğenilen yazılar yazmaktadır. Yazılarından oluşan on kitabı yayımlanmıştır. Kırk kadar onur plâketi vardır. Cumhuriyet Gazetesi'nin önceki yazıişleri müdürlerinden Sami Karaören ağabeyimiz “Şiirin Başkenti” ünvanını Erol Ertuğrul'a devretmiştir.

Genç yaşta emekli, diplomat, ressam ve yazar olan Daver DARENDE tabloları, yetkinliğini yansıtan Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarıyla toplumumuzda ilgiyle izlenen ve beğeniyle karşılanan Atatürkçü değerlerimizden biridir. Kaleminin ve fırçasının dayanağı erdemli yapısı yaşamımıza ışık tutan kaynaklardandır. Topluma yararını çabalarıyla sürdürmektedir.

Bizlere unutulmaz büyüğümüz İsmet İNÖNÜ'nün armağanı ve emaneti olan Özden (İNÖNÜ) TOKER, duruşu, tutumu, çalışmaları ve tüm yaşamıyla örnek olan bir özgün ve seçkin değerdir. İnönü Vakfı'nın başında çalışmaları başarıyla yürütmekte, görüşmeleri, düzenlediği etkinliklerle topluma katkısını sürdürmekte, örnek yaşamı hayranlıkla izlenmektedir. Şimdilerde anılarını yazmakta olduğunu duyduğumuz Özden Hanım, zaman zaman Atatürk'le ve babasıyla olan anılarını istekler üzerine anlatarak gençlere bilgi vermekte, sanat ve eğitim alanında destekleyici gücüyle ilgilenenleri sevindirmektedir.