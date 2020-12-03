Sağlık en büyük güvencedir

İnsan yaşamı gibi toplum yaşamında da örneklerin önemi yadsınamaz. Yol gösterici, destekleyici, ışık tutucu, her yönden yararlı olan örnekler birer yaşam desteği olduğu gibi kıvanç duyuran kazanımlardır. Varlık gücünü yansıtan açılımlar, atılımlarla değişik tür ve boyuttaki girişimler değeri güç ölçülen edinimlerdir. Çabaların, çalışmaların, kimi girişim ve uğraşların karşılaştığı güçlükleri aşarak özellikle kamuya yararlı oluşumları gerçekleştirmek övgüye değer başarılardır. Üstelik olumlu örnekler niteliğiyle toplumsal yaşama katkıları da ayrı bir değerli edinimdir.

İnsan sağlığına ve mutluluğuna ilgi ve desteği önemli bir açılım sayarım. Bu bağlamda ilgili kişi ve kuruluşlara, bakımevlerinden yurtlara, hastanelerden dispanserlere görevlileriyle birlikte her ilgilisini yararları nedeniyle övgüyle karşılarım. İzmir depremi nedeniyle bir kez daha çabalarını beğeniyle izlediğimiz sağlık çalışanlarını kutlayarak selâmlıyorum.

Ankara'mızda sağlık konusunda çok etkili, çok yararlı bir kuruluş da Hoşdere Caddesi'ndeki “Özel HC İnternational Clinic Cerrahî Tıp Merkezi.” Bir sağlık gereksinimi nedeniyle yardımını aldığım kuruluş Prof. Dr. Halis ŞİMŞEK'in işletmeye açtığı, başta değerli ve seçkin hekimlerden oluşan kadrosu ve tüm çalışanları olmak üzere Ankara'mız ve yurdumuz için çok yararlı bir kuruluştur.

Aydınlık, temiz, modern, duvarları seçkin ressam Orhan GÜREL'in başarılı tablolarıyla donatılmış hastane içeriye girer girmez aydınlığı ve görevlilerin sıcak ilgisiyle insana umut ve güç yüklüyor. İyi örnek, en iyi bir ders ve katkıdır. Sağlığa hizmetin en büyük destek olduğu gerçeği böyle bir kuruluşun ve çalışma ortamının değerini vurguluyor. Salgın nedeniyle hastaların ve hastanelerin durumu gözetilince ilgili kuruluşların önemi daha iyi anlaşılıyor.

Büyüğünden küçüğüne her bireyin en önem verdiği, vermesi gerektiği değer, sağlıktır. Yaşamın kaynağı ve dayanağı olan sağlık yerinde olmadıkça hiçbir şeyin değeri ve önemi yoktur. Bu nedenle sağlık konusundaki kuruluşlarla görevlileri çalışmaları nedeniyle kutlarken ilgili ortamın, araçlarla gereçlerin de önemini unutmamamız gerekiyor.

İlgisini ve katkısını teşekkürle karşıladığım örnek hastanenin yurdumuz için yararlı çalışmalarını sürdürmesi hepimiz için toplumsal bir kazançtır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde benim kalbimi başarılı ameliyatıyla çalıştıran değerli hekim general Harun TATAR‘la birlikte temelini attığım yapının görkemi, içinin düzeni ve aydınlığıyla, görevlilerin duyarlığı ve titizliğiyle bütünleşerek sağlık alanında önemli bir güvence oluşturmuştur.