Üzücü günlere devam ediyoruz

Sevgili okuyucularım, reyting karnesinin bu yıl iki sürprizi ‘Kuruluş Osman'ın (ab) ve (abc) kategorisinde, ekran macerasına yeni başlayan ‘Sadakatsiz' dizisine geçilmesi, ayrıca salı akşamları ilgiyle izlenen ‘Masumlar Apartmanı'nın tüm kategorilerde yüksek reytinglerle birinci olmasıydı. ‘Masumlar Apartmanı' salı akşamları, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisini tüm kategorilerde geçiyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın muhteşem oyun performanslarını görüyoruz. Dizinin bir başka başarısı da, günümüzün insanoğlu üstünde kısmen yaşadığı psikolojik sorunlarını senaryolaştırılıp ekrana aktarılması. Dizi büyük bir kitlenin dikkatini çekmesine sebep oldu. Spor ekranında, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç tarafından sportif direktör seçilmesi bence çok önemli bir karardı. Ali Koç bu yıl çok başarılı adımlar atıyor. Fenerbahçe takımını şampiyon yapacak tüm hamleleri yaptığını düşünüyorum. Trabzon maçının oyunu ve skoru zaten bu söylediklerimin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Fenerbahçe demişken dün gerçekten çok ama çok üzücü bir haber aldık. Başarılı sunucu Dilay Kemer uzun süredir kanser hastalığından dolayı tedavi görüyordu. Dilay Kemer'i maalesef kaybettik. Ailesine sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun. Covid-19 günden güne dünyada ve ülkemizde artıyor. 2350 civarında günlük vaka gördüğümüz ülkede 80'e yakın vatandaşımız hayatını kaybediyor. Gerçekten çok üzücü günler yaşıyoruz… Ünlü sanatçı çok yakın kardeşim Aslı Hünel ve ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel de Covid-19'dan hayatını kaybetti ve derin bir üzüntü bizlere yaşattı. Mekanı cennet olsun nurlar içinde yatsın. Maalesef bu köşemden bugün çok iyi şeyler yazamadık. Bir üzücü haber de siyasetten geldi. Ülkemizde geçmiş dönem 3 kez başbakanlık yapan Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dün İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem hepimizi çok üzdü. Tüm Ege ve İzmir vatandaşlarına geçmiş olsun.