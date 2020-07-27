Yaşam ışıkları

Doğumdan ölüme akış, canlıların değişmez yazgısıdır. Yaşam süreci ve “ömür” denilen zaman parçası herkes için geçici bir dilimdir. Bu sınırlı alan içinde, değişik evrelerde değişik yaşam biçimleri, değişik koşullar, olumlu ve olumsuz nice durumlar görürüz. Tanığı olduğumuz olaylarla sorumlusu olduğumuz geçişler bizim için en önemli derslerdir. İnsanlar olarak yine de yaşanan olaylardan etkilenip kaçınma, özen gösterme, yinelememe, düzeltme, özür dileme gereklerini yerine getirmekten kaçınırız. Bağışlama ve bağışlanma da yaşamımızdaki aydınlığına az rastlanır bir yaklaşımdır. Oysa yaşam, yaşatmakla ve yaşantıya katkıyla daha anlamlı ve değerli olur.

Arkadaşlık, dostluk ve öbür insanlık bağları yaşamın iklimidir. Bu bağlamdaki ilişkiler, mutluluk ve yaşam gücüyle beslenir, etkin ve yararlı olur. Bizi yalnız kişisel ya da aile bağları değil, toplumsal yaşamda edindiğimiz ilişki kazanımları da güçlü ve mutlu kılar. İzmir'de 29 yıldır “Ekonomiye ve politikaya yön verenlerin gazetesi” denilerek yayımlanan haftalık GÖZLEM gazetesi ile 6 Eylül 1924'ten beri Bartın'da Atatürk'ün resmiyle ve “Cumhuriyetçi memleket gazetesi” tanıtımıyla yayımlanan BARTIN gazetesi içerikleriyle toplumsal yaşama olumlu katkılarda bulunmaktadırlar.

Bir de benim doksan yaşına yaklaştığım bugünlere kadar gezip gördüğüm kitaplık ve yayınevlerinin en büyüğüne Ankara'da bir hafta önce rastladım. Dağ gibi kitap kaleleriyle ilgi çeken Ankara-İncesu'daki BİLGİTEK Basın, Dağıtım, Yayın, Matbaacılık Ortaklığı'nın iş yeri, geniş alanları, birbiriyle yarışırcasına kitaplarla dolu bölümleri yayın yaşamımız ve yayın varlıklarımız için gönendirici bir görünüm taşımaktaydı.

Okumaktan çok inanç bağımlılığıyla yaşamı sürdürme çabalarının giderek arttığı günümüzde kültür kurumlarının varlığı ve görkemi insanı umutlandırıyor ve yaşam gücünü destekliyor. Kimi kötü siyasetçinin olumsuz yaklaşımları, gereksiz olmaktan öte sakıncalı sözleri ve değerlendirmeleriyle karalamaya çalıştıkları cumhuriyetimizin kazandırdıklarını gördükçe umudumuz artıyor, içimiz aydınlanıyor. Tarihimize bile gölge düşürmeye, ulusal değerlerimizle, unutulmaz büyüklerimizi karalayarak kendilerini benimsetmeye çalıştığı bilinen kişilerin yıkmaya çalıştıkları kaleleri koruyacak, onları yıkmak istedikleri varlıklarımızın pırıl pırıl nitelikleriyle utandırarak dışlayacağız. Lâik cumhuriyet, kurucuları ATATÜRK ve İNÖNÜ ulusal yaşamımızın sönmez güneşleri olarak onurumuz, gururumuz, kıvancımız ve hiç sönmeyen umudumuzdur.

İnanç sömürüsüyle siyasal gösterilere soyunan kendini bilmezlerin yalanları yüzlerinin karası olacak, cumhuriyetimiz kuruluş amacı doğrultusunda sonsuza değin bağımsız yapısını sürdürecektir.

Kutlama ve teşekkür

Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN'le emekli öğretim görevlisi Murat ULUĞTEKİN'i Türk Kızılay yayını “Yeni Belgeler Işığında Hilâl-Ahmer'den Kızılay'a” adlı büyük iki ciltlik yayınları için kutluyor, böyle değerli bir yapıtı kazandırdıkları için kendilerine ve Kızılay'a teşekkür ediyorum.

Başkent Üniversitesi (Prof. Dr. Mehmet Haberal) yayını, unutulmaz Mete AKYOL'u anımsatan Bütün Dünya dergisinin Avukat Erdem AKYÜZ'le birlikte tüm yazarlarının güzel yazıları nedeniyle kendilerini kutluyorum.