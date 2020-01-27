Yeni yayınlar

Ulusal ve toplumsal aydınlığımızı sağlayıp artırarak yaşam gücümüzü dokuyan etkenlerin içinde yayınların büyük payı vardır. Bilgi edinme, düşünme ve yaratma yeteneklerini kırbaçlayıp insan ilişkilerine yön veren yayınlar, yaşamımızın aydınlanma kaynaklarından biridir. Siyasal koşullara, ekonomik güçlüklere karşın özveri sayılacak direnişlerle yayın yaşamına katkılarını sürdüren yayınevleri kültüre desteklerine ara vermemektedir. Yeni yıla yeni atılımlarla girerek hizmetlerini hızlandırmaları mutluluk vermektedir. Yeni yayınlardan bize ulaşanları okurlarımızın bilgisine ve ilgisine sunuyoruz:

– Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV'ün “Emperyalizmin Afrika Sömürüsü” adlı kitabı,

– Gökçe Fırat ÇULHAOĞLU'nun “19 Mayıs: Savaş Kararı-Mantık Oyunları ve Komplo Teorilerine Yanıt” adlı kitabı İLERİ Yayınları ürünleri.

– Mehmet ERTÜZÜN ve Dr. Ethem TORUNOĞLU'nun yayın editörü oldukları “Bahçelievler, 1935'ten Bugüne Kadar Başkentle Beraber Çankayalı Bir Semtin Öyküsü” adlı kitap Çankaya Belediyesi'nin yayını.

– Şenol ÇARIK'ın derlediği “Cumhuriyetin Ekonomi Politiği. Devletçilik-Halkçılık-Plânlama-Kalkınma” adlı kitap TARİHÇİ Kitabevi yayını.

– Prof. Dr. Neclâ BUYAN'ın “Doktor Beyefendi Kızım- Bir Çocuk Doktorunun Anıları” adlı kitabı KİTAPSAATİ Yayınları'nın ürünü.

– Yazar Orhan KARAVELİ'nin “Sakallı Celâl” adlı kitabı KIRMIZI KEDİ Yayınevi'nin yayını.

– Prof. Dr. Halûk KABAALİOĞLU'nun “Özgeçmiş”ini anlatan, aynı adlı kitabının 2. cildi İktisadî Kalkınma Vakfı'nın 306. yayını.

– Emekli Vali Recep Muhlis GÜR'ün “Liderin Kitabı” adlı eserinin 3. baskısı Kitap Aşkı Yayınları'nın ürünü.

– Emekli öğretmen Recai ŞEYHOĞLU'nun “Hayata Dair” adlı yeni kitabı CİNİUS Yayınları'nın ürünü.

– HASVAK Vakfı Başkanı Bn. Engin ÖZTÜRK için güzel önsözlerle yayımlanan “Engin-Hayat Herkese Has Bir Yolculuk” adlı kitap HASVAK yayını.

– Ömer Hamza CABA'nın “İhanetin Z Raporu” adlı kitabı TOGAN Yayıncılık ürünü.

*Serhat TOMUR'un “Cevherin Yansımaları” adlı şiir kitabı ALAN Yayıncılık ürünü.

– Y. Mimar Tayyar ÇİMEN'in “Hayatın İçinden-257 Konu” adlı kitabı MURAT Kitabevi yayını.

– Orman Y. Müh. Fethi KARADUMAN'ın yeni üç yayını “Altın Yıllar-Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin Yapılanması”, “Devrim'in Yolu-Kurtuluşa ve Bağımsızlığa”, “ÇÖKÜŞ-Sevr'e Giden Ölüm Yolu” A7 KİTAP Yayıncılık ürünü.

– Mert TAŞÇILARI'ın “Dindar ve Kindar-Milli Eğitim İflası” adlı kitabı GALEATİ Yayıncılık ürünü.

– Kerem ÇALIŞKAN'ın derlediği, “Necmettin KARADUMAN-Örnek Bir Devlet Adamı” adlı kitap TARİHÇİ Kitabevi ürünüdür.

Yazarları ve yayınevlerini kutluyor, teşekkürlerimizi yineliyoruz.