Askıda ekmek

Türkiye, yumurta ihracatında dünyada 3'üncü sırada yeralıyor.

Harika.

Ama…

Biz tonunu 860 dolara satıyoruz.

Mesela, Polonya 1.198 dolara, Hollanda 1.478 dolara satıyor.

Aynı tavuk, aynı yemi yiyor, aynı suyu içiyor.

Bizim yumurta elalemin anca yarı fiyatına gidiyor.

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Yaş üzümde dünyanın en büyük 10'uncu ihracatçısıyız.

Tonunu 729 dolara satıyoruz.

Şili 1.282 dolara.

İtalya 1.695 dolara.

ABD 2.270 dolara satıyor.

Dünyanın en güzel üzümünü yetiştiriyoruz, en ucuza satıyoruz.

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Zeytinyağında dünyanın en büyük 6'ncı ihracatçısıyız.

Tonunu 2.688 dolara satıyoruz.

Akdeniz'de rakiplerimiz var.

İspanya 3.047 dolara.

Portekiz 3.484 dolara.

Yunanistan 3.774 dolara.

İtalya 4.838 dolara satıyor.

En ucuz bizimki.

İspanya'da geçen yıl üretim az oldu, bizden zeytinyağı aldılar, bizim zeytinyağının üstüne İspanya etiketi yapıştırdılar, 400 dolar fazlaya sattılar, çünkü İspanya'nın marka değeri “şahlanıyoruz” diyen Türkiye'nin marka değerinden pahalı.

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Tütün/sigara ihracatında dünyada 16'ncı sırada yeralıyoruz.

Tonunu 8.562 dolara satıyoruz.

Romanya 19.314 dolara.

Çekya 23.314 dolara.

Almanya 26.254 dolara satıyor.

Almanya bizi kıskanıyor dedikleri, bu.

Aynı ürünü üç katına ihraç ediyor!

Almanya'yı boşver, Romanya'dan utanır insan.

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Makarnada dünyanın en büyük 4'üncü ihracatçısıyız.

Tonunu 477 dolara satıyoruz.

Rusya 944 dolara.

İtalya 1.318 dolara.

Çin 1.641 dolara.

ABD 1.984 dolara satıyor.

Aynı ürün, en ucuz bizimki ediyor.

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Domateste dünyanın en büyük 8'inci ihracatçısıyız.

Tonunu 567 dolara satıyoruz.

Polonya 980 dolara.

Meksika 1.159 dolara.

Hollanda 1.777 dolara.

Kanada 2.145 dolara satıyor.

İnsanın ağlayası geliyor.

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Narenciyede dünyanın en büyük 3'üncü ihracatçısıyız.

Şahane.

Ama…

Mandalinanın tonunu 419 dolara satıyoruz.

İspanya 950 dolara, Çin 1.335 dolara satıyor.

Portakalın tonunu 358 dolara satıyoruz.

İspanya 850 dolara, Mısır 860 dolara satıyor.

Limonun tonunu 524 dolara satıyoruz.

Meksika 750 dolara, Arjantin 960 dolara, İspanya 1.390 dolara satıyor.

Eskiden petrol rafinerisi, demir çelik fabrikası, baraj kurdurup, para yerine portakalla mandalinayla ödeyen Türkiye… Bugün portakal verse, karşılığında portakal bile alamıyor! Çünkü, narenciyemiz aynı narenciye ama, artık dünyanın en ucuzu maalesef.

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(Detay merak edenler, trademap sitesine girsin, tek tek baksın lütfen… Dünya Ticaret Örgütü'nün bilgi platformu olan bu sitede, küresel ticaret istatistikleri yeralıyor, 220 ülkenin gümrük verileri yayınlanıyor. Hangi ülke, hangi ürünü, hangi miktarda ve kaç dolara satıyor, karşılaştırmalı olarak gösteriliyor. İbret verici bir site.)

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Asrın ülkesiyiz diyenler, Türkiye'yi sömürge ülkesine çevirdi.

Değerimizi Afrika seviyesine düşürdüler.

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Akp iktidara geldiğinde Türkiye'de asgari ücret 170 dolar civarındaydı, Çin'de asgari ücret 50 dolar bile değildi.

Bugün asgari ücretimiz 295 dolara yükselmiş görünüyor ama, asgari ücret artık Çin'de bile bölgesel farklarla 325/395 dolara geldi.

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Bugün asgari Türk vatandaşı, Çinli kadar bile maaş alamıyor.

Dünyanın en ucuz işgücü yaptılar insanımızı.

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Askıda ekmek, işte budur.

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Önce “emeği” para etmez hale getirdiler.

Sonra “ekmeği” bulamaz hale getirdiler Türkiye'yi.