Bir dilek tut…

Bu zihniyet kötülük yapamasın artık.

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Bir dilek tut…

Bu memlekette insanlığa dair hayal kırıklığına uğramayalım artık.

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Bir dilek tut…

Çocuklarımız neşeyle çocukluklarını, gençlerimiz doya doya gençliklerini yaşayabilsin, kadın haklarını kravatlı talibanlar belirlemesin, bireysel özgürlüklerimizin üstünü kaplayan kabuk kalksın, altından sağlıklı cilt çıksın artık.

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Bir dilek tut…

Bağıramasınlar artık bize, mürebbiye gibi parmağını sallayamasınlar, bilmediği halde çok biliyormuş gibi akıl öğretemesinler artık.

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Bir dilek tut…

Zevksizlik, sakillik, çirkinlik, kabalık, yakışıksızlık, görgüsüzlük, hamlık, nobranlık, arsızlık, suratsızlık son bulsun, estetik, zarafet, hoşgörü hakim olsun, hayata gülümseyerek bakılsın artık.

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Bir dilek tut…

İnsanların zihinlerine duvar ören, beyinlerine beton döken tarikat-cemaat-zırcahil atmosferi dağılsın, akıl, bilim, kültür sanat, tarih şuuru, çağdaşlık, hukuk, vicdan, emek, hayvana sevgi, doğaya saygı iklimi hakim olsun artık.

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Bir dilek tut…

Daima Atatürk devrimleri kazansın.

Bedevi zihniyeti hep kaybetsin artık.

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Bir dilek tut…

İnsanüstü tahammül gösterdik, özellikle son on yılda, hakikaten bir milletin taşıyabileceğinden fazla yük taşıdık.

Güzel bir yıl olsun artık.