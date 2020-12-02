C’ovid H’alk P’artisi

Asrın liderimiz koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı…

“Türkiye'nin ekmeğini yiyip vatanına düşmanlık besleyen, havasını soluyup, ezanından ve bayrağından nefret eden, sefasını sürüp, insanını sevmeyen bir kesim var, bunlar faşistin, darbecinin, vesayetçinin önde gidenidir, bunlar yalanda iftirada sınır tanımaz, bunlar kalbi kurumuş, ruhu kararmış, gözü körleşmiş, dili çatallaşmış güruhtur, bunlar ülkemizin ufkunu gölgeleyen, enerjisini emen, vaktini heba eden, havasını kirleten, suyunu bulandıran zihniyettir, cehape başlı başına bir milli güvenlik meselesidir, sırtını darbecilere dayayarak iktidara gelen bu partinin Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanlığını gayet iyi anlıyoruz, fetö'den pkk'ya kadar terör örgütlerinin borazanlığını yapıyorlar, Katar gibi ülkemize dostluk gösterenlere saldırdıkça saldırıyorlar, bunların kini ve nefretinin sebebi ne Borsa İstanbul'dur, ne Sakarya'daki fabrikadır, bunların derdi bizatihi Türk Milleti'yledir, eyyy cehape bu millet seni affetmeyecek, bay Kemal iyi öğren, sadece Katar örneği bile milletimizin cehape ve onun kuyruğuna takılanlara ülkeyi niçin emanet etmediğinin göstergesidir, sırf kendisi gibi düşünmüyor diye, sırf kendisine oy vermiyor diye öğretmeninden işçisine, hakiminden polisine, esnafından işadamına kadar herkese hakaret etmeyi siyaset sanıyorlar, başta hastaneler olmak üzere, inşallah bütün tedbirlerimizi alıyoruz, camlarınızı açık tutmayı ihmal etmeyin, bu duygularla hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, kalın sağlıcakla.”

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Nasıl önlemler?

Muhteşem değil mi?

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Koronavirüsle mücadele dediğin işte böyle olur.

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Haftaya pazartesi de muhtemelen şu önlemleri açıklayacak…

Cehapelilerin sokağa çıkması yasak olacak, paket servis veren restoranlar cehapelilere paket maket vermeyecek, ana sınıfı ve kreşlerdeki cehapelilerin eğitimine ara verilecek, cenaze namazları en fazla 30 kişiyle kılınacak, cehapeliler ölseler bile kendi cenazelerine katılmayacak, alışveriş merkezlerine girişte hes kodu uygulamasına geçilecek, Karadeniz derelerindeki hes'lere karşı çıkan cehapelilere hes kodu verilmeyecek, cehapeliler hariç tüm vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecek, cehapeliler olmadıkları aşının parasını ödeyecek, hamam, sauna, masaj salonu ve cehape il başkanlıkları kapatılacak filan.

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Sanırsın C'ovid H'alk P'artisi mübarek.

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Siz siz olun, asrın liderimizin tavsiyesiyle evinizde camlarınızı açık tutarken aman dikkatli olun ha… Maazallah cehape girmesin!