İstanbul’a kar yağmazsa Türkiye’ye kış gelmez

Akhisar'da deprem oldu.

Çoluk çocuk sokakta yatıyorlar.

Bütün Ege'nin yüreği ağzına geldi.

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İki gündür televizyonda tartışıyorlar:

İstanbul'u tetikler mi?

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Akhisar'da deprem olmasının sayın medyamız açısından tek önemi, İstanbul'u tetikleyip tetiklemeyecek olması…

Yoksa Akhisar'dan bize ne?

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Çin'de deprem oluyor.

Bunlar manşet atıyor: İstanbul'u tetikler mi?

Kaliforniya'da deprem oluyor.

Hemen uzman çıkarıp soruyorlar:

İstanbul'u tetikler mi?

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Şunu diyen şuursuz bile var…

“İstanbul'da beklenen deprem İstanbul'da olmayacak, Saros Körfezi'nde olacak, İstanbullular endişe etmesin.”

Saroz'da insan yaşamıyor çünkü!

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Google'a girin lütfen…

“Marmara depremi” diye arayın, 25 milyon haber çıkıyor.

“İstanbul depremi” diye arayın, 72 milyon haber çıkıyor.

İstanbul'da olmamış deprem, Marmara'da 50 bin insanımızın hayatını kaybettiği depremden üç misli fazla haber yapılmış.

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Hava durumu haberleri bile böyle…

“Müjde sayın seyirciler, soğuk hava dalgası nihayet İstanbul'u terkedip, doğuya kayıyor.”

Biz yırttık yani.

Doğu düşünsün.

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Antalya'yı sel götürür.

İnsanlar boğulur.

İstanbul hali'nden haber yaparlar…

Domates fiyatları etkilenecek mi?

Antalyalı vatandaşın canı, İstanbullunun yiyeceği patlıcan kadar merak edilmez.

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İnanmayan, spor sayfalarına baksın.

En son mesela, Erzurumspor Beşiktaş'ı kupadan eledi.

“Erzurumspor eledi” diyemediler.

“Beşiktaş elendi” diye manşet attılar.

Bir Anadolu takımının İstanbul takımını yenebilmesi mümkün değildir çünkü… Olsa olsa lütfedip İstanbul takımı yenilir!

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Özetle…

25 yıldır İstanbul'da yaşayan, Gölcük depreminde, Düzce depreminde İstanbul'da bulunan biri olarak yazıyorum.

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Anadolu'nun herhangi bir köşesinde meydana gelen deprem İstanbul'u tetikler tetiklemez mi, orasını bilmem ama…

Tetikçi medyamızın tetikleme korkusuyla tir tir titremesi, takdir-i ilahi sanırım!