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YILMAZ ÖZDİL
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YILMAZ ÖZDİL

İzninizle

7 Mart 2020
YazarlarYılmaz Özdil

Rusya'yla imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında Hatay'dayım, Salı günü İdlib'i yazacağım.

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