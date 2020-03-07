Rusya'yla imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında Hatay'dayım, Salı günü İdlib'i yazacağım.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/izninizle-139-5665653","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/izninizle-139-5665653","pageType":"yazi","pageIdentifier":5665653,"pageCategory1":"yazarlar","pageCategory2":"Yu0131lmaz u00d6zdil","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130zninizle"});aip('newsArticle', {"identifier":5665653,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/izninizle-139-5665653/","headline":"u0130zninizle","articleBody":"","articleSection":"Yu0131lmaz u00d6zdil","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/06/iecrop/yilmaz-ozdil-son-1_16_9_1583530030.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":1583548205,"datePublished":1583548205,"dateModified":1583530039,"info":"{"seo_news":"false"}"});