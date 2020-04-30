Normalleşme takvimi

2004…

Avrupa Birliği hedefine koştuklarını açıklayan asrın liderimiz “ülkemizin normalleşmesi ve yeniden inşası için çalışıyoruz” dedi.

2005…

Ermenistan devlet başkanına mektup gönderen asrın liderimiz, “komşularımızla ilişkilerimizin normalleşmesi için çalışıyoruz” dedi.

2006…

Ekonomide çağ atladığımızı izah eden asrın liderimiz “aşımız büyüdü, işimiz büyüdü, itibar arttı, Türkiye hızla normalleşiyor” dedi.

2007…

Türkiye'nin dünyadaki krizlerin gölgesinden uzaklaştığını belirten asrın liderimiz “normalleşme istikametinde tarihi adımlar atıyoruz, siyaset normalleşiyor, Türkiye normalleşiyor” dedi.

2008…

Küresel ekonomik krizin Türkiye'yi teğet geçeceğini belirten asrın liderimiz “çok yakında toparlanma ve normalleşme sürecine gireceğiz” dedi.

2009…

Washington'ı ziyaret eden asrın liderimiz, onuruna düzenlenen toplantıda konuştu, “Türkiye'ye eksen kayması gibi yakıştırmalar yapanlar var, bu yakıştırmaları yapanlar iktidarımızı kıskanıyor, Türkiye'nin yaşadığı tam bir normalleşme sürecidir, normalleşme süreciyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

2010…

Kirli oyunları bozduklarını, kirli senaryoları deşifre ettiklerini anlatan asrın liderimiz “Türkiye'de yaşanan nedir? Normalleşmedir. Dere yatağında akmaya başladı, normalleşiyoruz” dedi.

2011…

Yeni anayasa paketi hazırladıklarını belirten asrın liderimiz “yargımızda normalleşme süreci olacak” dedi.

2012…

Tüsiad'ı eleştiren asrın liderimiz “Tüsiad'ı korkutmak gibi aşağılık bir durumun içine girmem, boykot ederim, kendilerini normalleşme içine sokmadıkları takdirde bu tavrım devam edecek” dedi.

2013…

Türbanlı milletvekillerinin Meclis'e girmesini değerlendiren asrın liderimiz “normalleşme adımlarından biri olarak görüyorum” dedi.

2014…

Tübitak Bilim Ödülleri'ni törenle sahiplerine veren asrın liderimiz “Türkiye'de siyaset ve hukuk hızla normalleşirken, üniversiteler ve bilim dünyası da hızla normalleşecek” dedi.

2015…

Cumhurbaşkanı seçilen asrın liderimiz “bugün seçimi kazanan şahsım değildir, normalleşme sürecindeki Türkiye kazandı” dedi.

2016…

Bütün gazetelerimizde manşet oldu: Asrın liderimiz, Türkiye'yle İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını imzaladı.

2017…

Putin'le buluşan asrın liderimiz, “ilişkilerimiz normalleşti, artık normalleşme sürecinin de ötesine geçiyoruz, hayırlı olsun” dedi.

2018…

Rahip Brunson krizinden sonra Trump'la normalleşme görüşmesi yapan asrın liderimiz, “ilişkilerimiz normalleşme sürecine girdi” dedi.

2019…

Dolar 5.5 liraya tırmandı, asrın liderimiz “tedbirlerimizi aldık, döviz kurunda kısa sürede normalleşme sürecine geçişi sağladık” dedi.

2020…

Salgınla mücadelede normalleşme sürecini anlatan asrın liderimiz “güzel günlere kavuşmak için bir müddet daha dişimizi sıkacağız, normalleşme takvimi olgunlaştığında milletimizle paylaşacağız” dedi.

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Çoğu gitti, azı kaldı.

Şunun şurasında 20 sene kadar daha dişimizi sıktık mıydı…

Normalleşme süreci tamamdır yani!