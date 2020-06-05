O gariban siyah adam'ı gırtlağına basarak öldüren ırkçı polis, aslında Michael Jordan'ın kabiliyetinin gırtlağına basmak istiyor…

Michael Jordan'ın Magic Johnson'ın Kobe Bryant'ın LeBron James'in Kevin Durant'ın kabiliyetlerini öldüremediği için, o tenhada kıstırdığı gariban siyah adam'ı öldürüyor.

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O afilli polis üniformasının içinde aslında son derece ödlek birinin saklandığını kendisi de biliyor, Muhammed Ali'ye Joe Louis'e Mike Tyson'a Floyd Mayweather'a vurmaya yüreği yetmeyeceği için, anca dört kişi bir olup o gariban siyah adam'a vuruyor.

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Will Smith'i delicesine kıskanıyor mesela… Silik biri olduğu için kendisini kimse umursamazken, Denzel Washington'ın Morgan Freeman'ın Eddie Murphie'nin Forest Whitaker'ın böylesine şöhretli olmasına, Halle Berry'nin Whoopi Goldberg'in Oscar ödülü kazanmasına tahammül edemiyor, Hollywood'u yıkıp geçen siyah adam ve siyah kadınları temsilen, o gariban siyah adam'ı yıkıyor.

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Golf denince akla gelen ilk ismin Tiger Woods olmasını, Serena Williams'ın tüm zamanların en başarılı kadın tenisçisi olmasını, Allyson Felix'in dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın atleti unvanını taşımasını, Jesse Owens, Carl Lewis, Michael Johnson olmadan olimpiyat tarihi yazılamayacak olmasını, minicik Simone Biles'ın jimnastiğin süper starı olmasını hazmedemiyor.

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Oprah Winfrey'in Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen programını yapmasına, dolar milyarderi olmasına, katlanamıyor.

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Louis Armstrong, Aretha Franklin, Duke Ellington, Diana Ross, Chuck Berry, Gloria Gayner, Michael Jackson, Tina Turner, Lionel Richie, Whitney Houston, Alicia Keys, Chris Brown, Jay-Z, liste o kadar uzun ki, hangi radyo istasyonunu açsa, duymak istemediğini duyuyor.

Bütün dünyanın Beyonce hayranı olmasına öfkeden çıldırıyor.

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Rosa Parks'a belediye otobüsünün koltuğunu bile çok görürlerken, Barack Obama'nın başkanlık koltuğuna oturmasına inanamıyor.

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Bugün “Beyaz” Saray'da, devlet zihniyeti tee Tom Amca'nın Kulübesi'nde kalmış bir kafa oturuyor…

“Beyaz” Saray'daki bu köhne kafadan güç bulan o ırkçı polis, o yüzden canının istediği kadar siyah öldürebileceğini zannediyor.

O sırtındaki devlet üniformasından başka toplumda öne çıkan bireysel hiçbir özelliği bulunmadığı için, devlet sıfatıyla toplumu ezebileceğini sanıyor.

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Irkçılığın elbette farklı farklı dinamikleri var.

Ama bana sorarsanız, kabiliyetli bir siyah görmek, kabiliyetsiz bir beyazın ırkçı olması için yeterli sebep.

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(Siyah bir kadın tarafından büyütülmenin onuruyla, manevi annem vesilesiyle kendimi Afro Türk sayarım, bu duygularla yazıyorum…)

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Kindar nesillerdir, ırkçılar.

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Toplumun bir kesimine karşı intikam duygularıyla dolu olanlar, kendisine benzemeyenleri sırf bu nedenle yoketmek isteyenler, kendisiyle aynı fikirde olmayanları imha etmeye çalışanlar… Dünyanın her yerinde hep aynı motivasyonla yaşıyor.

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Bireysel hiçbir özelliği olmayan tipler, bireysel özelliğe sahip insanlardan ölesiye nefret ediyor.