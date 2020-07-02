Z kuşağının Başkan’dan intikamı

Hayır, beklediğiniz gibi değil bu yazı;

Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Z kuşağı gençlerine sosyal medya üzerinden hitabının aldığı onbinlerce “dislike”tan;

Ne de Erdoğan'ın sosyal medyanın -araya netflix'i de dahil ederek- yasaklanması için parlamentoya yaptığı çağrıdan bahsedeceğim.

Yazının konusu ABD.

Dolayısıyla Z kuşağı tarafından “trollenen” Başkan da, ABD Başkanı Donald Trump.

İLK MİTİNG HEYECANLI BAŞLADI, HÜSRANLA BİTTİ…

Trump, pandemi nedeniyle verilen uzun bir aradan sonra yaklaşan Başkanlık seçimleri için canlı mitinglere yeniden başlamaya karar verdi. Kampanyasının ilk mitingi için ise, 19 Haziran tarihini, yer olarak da Tulsa'yı seçti.

Miting için Trump'ın ekibi kolları sıvadı. Katılımın geniş olması için büyük bir kampanya başlatıldı. Trump yanlısı medya organları kullanılarak mitinge “onbinlerce kişinin katılmasının beklendiği” yayıldı.

Ancak beklenen olmadı.

Z KUŞAĞI DEVREDE

Öncelikle miting için seçilen tarih manidardı;

19 Haziran tarihi ABD'de köleliğin Teksas eyaletinde ilk kez tamamen kaldırılması nedeniyle “özgürlük günü” olarak anılıyor. Başkanlık döneminde beyaz aşırılıkçılara karşı büyük müsamaha gösteren Trump'ın, çok önemsediği Tulsa mitingi için özellikle bu tarihi seçmesi de ciddi tepki yarattı. Nitekim, organizatörler bu tepkiyi görmüş olmalılar ki, miting tarihini 20 Haziran olarak değiştirdiler.

İşte tam bu aşamada da Z kuşağı devreye girdi.

Trump'ın ekibinin “onbinlerce kişi katılacak” propagandasını boşa çıkartmak için gençler, önce küçük gruplar halinde örgütlenmeye başladılar.

Örgütlenirken de popüler sosyal medya uygulamaları tiktok ile snapchat'ı kullandılar.

Küçük gruplar sosyal medya sayesinde giderek büyüdü. Devreye Z kuşağının en popüler müzik tercihi olan K-pop (Kore popu) fan grupları da girdi.

Amaç, Trump ve ekibinin iddialarının aksine, Tulsa mitingine katılımı düşük göstermek olarak belirlendi.

Trump'ın mitingi yapacağı dev komplekste, katılmak isteyenlerin tek yapmaları gereken önceden yerlerini ayırtmalarıydı. Ücretsiz olan mitinge kayıt olmak için isim ve geçerli bir telefon numarası gerekiyordu.

Gençler, sosyal medya üzerinden yaptıkları örgütlenme ile miting için kayıt yaptırmaya başladılar. Önceleri sahte telefon numaraları veriyorlardı. Ancak Trump ekibinin bu numaraları kontrol edip, kayıtlarını iptal ettiğini görünce, başka bir yol buldular; İmdada Google yetişti. Pekçok genç, google'dan ses numarası alıp, kayıt için bunu kullandı.

Gençler, mitingin yapılacağı salonda yerlerini ayırtıp, gitmediler.

Sonuçta Trump'ın ekibi 20 Haziran'da yapılan Tulsa mitingine “onbinlerce katılım” beklerken, 19 bin kişilik toplantı salonunu bile dolduramadı. Binlerce koltuk boş kaldı.

HANGİSİNİ YASAKLAYACAKSINIZ…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye sosyal medya için yasaklama çağrısı yaparken, Facebook ve Twitter'ın adını andı. Bir de bunlara film ve dizi kanalı Netflix'i ekledi.

Bunları yasaklasanız, sırada Trump'a yapılan “büyük şakada” kullanılan Tiktok var, Snapchat var. Onları yasaklasanız, popüler müzik fanlarının oluşturduğu sosyal medya grupları var.

Teknoloji, siyasetin çok önünde ilerliyor.

Z kuşağı teknolojinin sağladığı her türlü imkanı kullanmayı biliyor ve kullanıyor.

Ancak belli ki siyaset bunun farkında değil…