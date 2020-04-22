Armutlu kereviz tarifi

Armutlu kereviz: Malzemeler

2 orta boy kereviz

1 büyük boy armut

2-3 adet havuç

1 orta boy soğan

Taze kişniş

1 tatlı kaşığı zencefil rendesi

1 tatlı kaşığı bal

Sarımsak

2 adet portakalın suyu

Tuz-karabiber

Zeytinyağı

Özel Notlar

Çok uzun bir süre yirmili yaşlarıma kadar kerevizin tadını bilmedim hatta az miktarda çorbaların içinde dahi tüketemedim. Bu tarifle birlikte kereviz ile hikayemiz bambaşka bir yöne ilerledi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.

Armutlu kereviz: Tarif

Adım 1:

Düdüklüye ince kıyım soğan, havuç rendesi, zeytinyağı ve sarımsağı hafif kavuruyoruz. Kerevizleri atmadan önce az zencefil rendesi,kişniş, bal ve tuz ekliyoruz.

Adım 2:

Küp küp doğradığımız armutları ve portakal suyunu ekleyip düdüklüde 15 dakika pişiriyoruz. Üzerine dereotu ile servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…