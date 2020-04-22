Armutlu kereviz tarifi

Çok uzun bir süre yirmili yaşlarıma kadar kerevizin tadını bilmedim hatta az miktarda çorbaların içinde dahi tüketemedim. Bu tarifle birlikte kereviz ile hikayemiz bambaşka bir yöne ilerledi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.
Adım 1:
Düdüklüye ince kıyım soğan, havuç rendesi, zeytinyağı ve sarımsağı hafif kavuruyoruz. Kerevizleri atmadan önce az zencefil rendesi,kişniş, bal ve tuz ekliyoruz.
Adım 2:
Küp küp doğradığımız armutları ve portakal suyunu ekleyip düdüklüde 15 dakika pişiriyoruz. Üzerine dereotu ile servis edebilirsiniz.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…