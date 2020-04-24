Arnavut ciğeri tarifi

Ciğerleri iyice yıkadıktan un ile bulama işini hızlı yapmamız lazım ki un hamura dönüşmesin!
Adım 1:
Dana ciğeri istediğiniz boyutta küp küp doğruyoruz. Un-toz kırmızı karışımını tel bir süzgeçe alıp üzerine ciğerleri ekleyelim. Eleyerek tüm ciğerlerin karışıma bulandığından emin olduktan sonra derin ve kızgın sıvı yağda kızartalım. Yaklaşık 3 dakika kadar kızartmamız yeterli olacaktır. Üzerine taze kekik ve pul biber ve isteğe bağlı patates kızartması ile servis edebilirsiniz.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…