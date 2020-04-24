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Arnavut ciğeri tarifi

Yanında bir çoban salata ile şiir gibi bir menü. Klasik tarife ek aşağıda göreceğiniz gibi tatlı-acı bir dokunuşla lezzetin nasıl taşındığını göreceksiniz.

Ev Gurmesi
14:08 -
Haberler Yemek Tarifleri
Arnavut ciğeri tarifi

Arnavut ciğeri tarifi için: Malzemeler

  • 500 gram dana ciğer
  • 1 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı kekik
  • 1 yemek kaşığı pul kırmızı biber
  • Tuz-karabiber
  • Kırmızı soğan

Özel notlar

Ciğerleri iyice yıkadıktan un ile bulama işini hızlı yapmamız lazım ki un hamura dönüşmesin!

Arnavut ciğeri tarifi için: Tarif

Adım 1:
Dana ciğeri istediğiniz boyutta küp küp doğruyoruz. Un-toz kırmızı karışımını tel bir süzgeçe alıp üzerine ciğerleri ekleyelim. Eleyerek tüm ciğerlerin karışıma bulandığından emin olduktan sonra derin ve kızgın sıvı yağda kızartalım. Yaklaşık 3 dakika kadar kızartmamız yeterli olacaktır. Üzerine taze kekik ve pul biber ve isteğe bağlı patates kızartması ile servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

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