Beef wellington tarifi

Ev hamburgeri için: Malzemeler

750 gram bütün bonfile

Tuz-karabiber

Zeytinyağı

Hardal

Füme et

Yarım kg mantar

1 orta boy soğan

1 su bardağı ceviz

1 orta boy soğan

Milföy hamuru

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Özel notlar

Aslında çok basit ama teknik olarak etin iyi pişirilmesi gerekiyor. Ilk yapanlar için milföyün küçük bir bölümünü eti kontrol etmek için açık bırakabilirsiniz. Ara ara fırında pişerken bakmakta fayda olabilir. Ama efsane bir lezzet için bu uğraşlar ilk sefer için göz ardı edilebilir çünkü evinizin kupon menüsü olmaya aday!

Ev hamburgeri için: Tarif

Adım 1:

Bütün etimizi tuz-karabiber ve zeytinyağı ile marine edip 1 saat dinlendirelim. Sonra döküm tavada etin her yerini 2’şer dakika mühürlüyoruz.

Adım 2:

Ayrı bir tavada olabilecek en küçük boyutlarda doğranmış soğan, mantar ve cevizi zeytinyağında güzelce kavuralım.

Adım 3:

Boş ve rahat bir tezgaha bonfileyi saracak kadar streç filmi yayalım. Eti en başına koyup kalan kısmına taneli hardalımız ekmek üzerine sürer gibi bıçak sırtı sürelim. Sonra füme etleri güzelce iç içe dizelim. En son tüm harcın üzerine soğan-mantar-ceviz harcımızı yayıp bomfilemizi streç film yardımı ile tüm bu malzemelere saralım.

Adım 4:

Streç filmi etten kurtardıktan sonra milföy hamuru tüm eti kaplayacak şekilde saralım. Üzerine yoğurt ve yumurta sarı ile hızlıca hazırladığımız sosu fırça ile sürelim. 200 derecede 35 dakika orta pişmiş bir et sunar ama yukarıda dediğim gibi ilk yapımda etin bir kısmını kontrol ederek ilerleyebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…