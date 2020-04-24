Bonfile tarifi için: Malzemeler

500 gram bütün bonfile

Tereyağı

Tuz

Değirmen karabiber

Taze kekik

Sarımsak

Özel notlar

Bonfilenizi bir gece önceden marine edip bekletirseniz çok daha iyi bir lezzet yakalayabilirsiniz.

Bonfile tarifi için: Tarif

Adım 1:

Zeytinyağını bolca bir tabağa döküp içine sarımsak ve taze kekiği ince ince doğruyoruz. Üzerine tuz ve değirmen karabiber serpip tüm karışımın güzelce iç içe geçtiğinden emin olduktan sonra bütün bonfilemizi tabağa yatırıp her yerine gelecek şekilde sosu yediriyoruz. Streç filme alıp vakit varsa 1 gün yada 1 saat kadar bekledikten sonra pişmeye hazır olur.

Adım 2:

Döküm tavayı en yüksek ateşe alıp 6 dakika kadar tüm tavanın ısınmasını sağlayalım. Sonra etin 3' er dakika her bölgesini mühürleyelim. Sonra üzerini ıslattığımız yağlı kağıt ile kapatıp 200 derecede 12 dakika pişiriyoruz. Servis ederken üzerine tereyağı ve değirmen karabiber ekleyelim.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…