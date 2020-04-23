Çikolata topları tarifi için: Malzemeler

1 paket Petibör yada bebe bisküvisi

2 yemek kaşığı kakao

2 paket bitter çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

Havuç rendesi

Hindistan cevizi

Yarım çay bardağı soğuk süt

Fındık veya ceviz içi

Özel notlar

Ben bu tarifi yaparken malzeme yeterliliğine göre bazılarını havuçlu bazılarını hindistan cevizli bazılarını da kakaolu yapıyorum. Aşağıda tüm malzemeler ile yapılan tarifi vereceğim. Ama arzunuza göre ek malzemeleri ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz.

Çikolata topları tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Benmaride çikolataları erittikten sonra içine tereyağı ve kakaoyu ekliyoruz.

Adım 2:

Bisküvileri kırıp çikolatalı harç ve diğer malzemeler ile birlikte güzelce iç içe geçmeleri için karıştırıyoruz. Eğer çok katı olursa soğuk sütten biraz daha ekleyebilirsiniz. Daha sonra hazırladığınız toplarınızı kakao yada hindistan cevizine bulayıp servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…