Çikolata topları tarifi

Ben bu tarifi yaparken malzeme yeterliliğine göre bazılarını havuçlu bazılarını hindistan cevizli bazılarını da kakaolu yapıyorum. Aşağıda tüm malzemeler ile yapılan tarifi vereceğim. Ama arzunuza göre ek malzemeleri ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz.
Adım 1:
Benmaride çikolataları erittikten sonra içine tereyağı ve kakaoyu ekliyoruz.
Adım 2:
Bisküvileri kırıp çikolatalı harç ve diğer malzemeler ile birlikte güzelce iç içe geçmeleri için karıştırıyoruz. Eğer çok katı olursa soğuk sütten biraz daha ekleyebilirsiniz. Daha sonra hazırladığınız toplarınızı kakao yada hindistan cevizine bulayıp servis edebilirsiniz.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…