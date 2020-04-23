Çikolatalı pasta tarifi

Pastacı kreması için;
Çikolata sosu için;
Çikolataya doyacağınız bir tarif olacak. Her un cinsinde ne zaman yapsam hep farklı ölçüler kullandığım için bu tarifte un kısmını size bıraktım. Akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Bıçağı harca batırıp çekerken net bir şekilde ikiye ayrılıp birleşiyorsa, tamamdır.
Adım 1:
Her kek tarifinin başında söylendiği gibi yumurta ve şekeri iyice karışana kadar mikserliyoruz. Sonra diğer malzemeleri alıp hafifçe spatula ile karıştırdıktan sonra 180 derecede ısınmış fırında 30 dakika pişiriyoruz.
Adım 2:
Ayrı bir tencerede çiğ krema haricindeki tüm pastacı kreması malzemelerini kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra çiğ kremayı ve böğürtlenleri de ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.
Adım 3:
Çiğ kremanın içinde bitter çikolataları eritiyoruz.
Adım 4:
Pandispanyayı ortadan eşit bir şekilde kesip servis tabağında arasına kremayı sürdükten sonra üzerini kapatıyoruz. Dilimlerin üzerine servis ederken yada direkt tüm pastanın üzerine çikolata sosunu dökebilirsiniz.
Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…