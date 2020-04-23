Çikolatalı pasta tarifi için: Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı esmer şeker

1 su bardağı kakao

1 paket %80 bitter çikolata

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Alabildiğine un

Pastacı kreması için;

Yarım kg süt

1 vanilya çubuğu yada toz vanilya

5 adet yumurta sarısı

1 su bardağından az şeker

Yarım su bardağı nişasta

Yarım su bardağı un

6 yemek kaşığı krema

Mandalina-limon rendesi

Böğürtlen

Çikolata sosu için;

1 paket çiğ krema

2 paket %60 bitter çikolata

Özel notlar

Çikolataya doyacağınız bir tarif olacak. Her un cinsinde ne zaman yapsam hep farklı ölçüler kullandığım için bu tarifte un kısmını size bıraktım. Akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Bıçağı harca batırıp çekerken net bir şekilde ikiye ayrılıp birleşiyorsa, tamamdır.

Çikolatalı pasta tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Her kek tarifinin başında söylendiği gibi yumurta ve şekeri iyice karışana kadar mikserliyoruz. Sonra diğer malzemeleri alıp hafifçe spatula ile karıştırdıktan sonra 180 derecede ısınmış fırında 30 dakika pişiriyoruz.

Adım 2:

Ayrı bir tencerede çiğ krema haricindeki tüm pastacı kreması malzemelerini kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra çiğ kremayı ve böğürtlenleri de ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.

Adım 3:

Çiğ kremanın içinde bitter çikolataları eritiyoruz.

Adım 4:

Pandispanyayı ortadan eşit bir şekilde kesip servis tabağında arasına kremayı sürdükten sonra üzerini kapatıyoruz. Dilimlerin üzerine servis ederken yada direkt tüm pastanın üzerine çikolata sosunu dökebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…