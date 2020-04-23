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Çikolatalı tart tarifi

Gramaj dengesi önemli ona göre çıkarın ölçü kaplarını!! Ayrıca tart hamuru da pişmiyor.

Ev Gurmesi
21:58 -
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Çikolatalı tart tarifi

Çikolatalı tart tarifi için: Malzemeler

  • 270 gr un
  • 20 gr kakao
  • 180 gr soguk tereyagi
  • 90 gr seker
  • 1 adet yumurta

Ic harci:

  • 150 gr krema
  • 100 gr sütlü çikolata
  • 100 gr bitter çikolata
  • 40 gr tereyagi
  • 2 adet yumurta
  • 300 gr vişne
  • 100 gr şeker

Özel notlar

Bekleme süreleri uzun olduğu için geniş bir zamanda yapılmasını tavsiye ederim. Hatta tart hamuru bir gece öncesinde bile hazırlanabilir.

Çikolatalı tart tarifi için: Adımlar

Adım 1:
Tart hamurunun tüm malzemelerini aynı anda karıştırıp güzelce yoğuruyoruz. Bir streç filme sarıp buzdolabında 2-3 saat dinlendiriyoruz. Sonra tart kalıbına yerleştirip 2-3 saat hatta 1 gece bile buzdolabında beklerse iyi olabilir.

Adım 2:
Kreması için, şeker, krema ve tereyağını kısık ateşte iyice karıştırıp yumurta ve vişne hariç tüm malzemelerin iç içe geçtiğinden emin olduktan sonra kenara alıp hemen çikolataları ekleyip sıcak harcın içinde eritiyoruz. En son çırpılmış yumurtaların içine temperleme yöntemiyle sıcak ve soğuk malzemeleri ılıtıyoruz. Yumurta karışımın içine yemek kaşığı ile sıcak harçtan yavaş yavaş alarak soğuk yumurta harcını ılıtmaya başlıyoruz. Ilındığından emin olduktan sonra vişne ile birlikte tüm malzemeleri birbirleriyle güzelce karıştırıyoruz.

Adım 3:
Buzdolabında donan tart hamurunun üzerine soğumuş iç harcı ekleyip 170 derecede 30 dakika fırında pişiriyoruz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…

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