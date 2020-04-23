Çikolatalı tart tarifi için: Malzemeler

270 gr un

20 gr kakao

180 gr soguk tereyagi

90 gr seker

1 adet yumurta

Ic harci:

150 gr krema

100 gr sütlü çikolata

100 gr bitter çikolata

40 gr tereyagi

2 adet yumurta

300 gr vişne

100 gr şeker

Özel notlar

Bekleme süreleri uzun olduğu için geniş bir zamanda yapılmasını tavsiye ederim. Hatta tart hamuru bir gece öncesinde bile hazırlanabilir.

Çikolatalı tart tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Tart hamurunun tüm malzemelerini aynı anda karıştırıp güzelce yoğuruyoruz. Bir streç filme sarıp buzdolabında 2-3 saat dinlendiriyoruz. Sonra tart kalıbına yerleştirip 2-3 saat hatta 1 gece bile buzdolabında beklerse iyi olabilir.

Adım 2:

Kreması için, şeker, krema ve tereyağını kısık ateşte iyice karıştırıp yumurta ve vişne hariç tüm malzemelerin iç içe geçtiğinden emin olduktan sonra kenara alıp hemen çikolataları ekleyip sıcak harcın içinde eritiyoruz. En son çırpılmış yumurtaların içine temperleme yöntemiyle sıcak ve soğuk malzemeleri ılıtıyoruz. Yumurta karışımın içine yemek kaşığı ile sıcak harçtan yavaş yavaş alarak soğuk yumurta harcını ılıtmaya başlıyoruz. Ilındığından emin olduktan sonra vişne ile birlikte tüm malzemeleri birbirleriyle güzelce karıştırıyoruz.

Adım 3:

Buzdolabında donan tart hamurunun üzerine soğumuş iç harcı ekleyip 170 derecede 30 dakika fırında pişiriyoruz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…