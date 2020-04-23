Crumble tarifi

Meyveli harcı için;
Hamuru çok zor toparlanan bir hamurdur, toparlamaya çalışmayın bırakın dağınık kalsın. Sadece iyi soğutmanı gerekiyor. Zaten ufalayarak fırınlayacağımız için normal bir hamur olmayacaktır.
Adım 1:
Tart hamurunun tüm malzemelerini karıştırıp tereyağlar erimeden buzdolabına kaldırıyoruz.
Adım 2:
Küçük bir tencerede iç harcının tüm mzelemerli en kısık ateşte yavaş yavaş kaynatıyoruz.
Adım 3:
Fırın tepsisinin dibine meyveli harcımız koyup üzerine tart hamurunu ufalayarak yada rendeleyerek diziyoruz. 180 derecede 15 dakika yetiyor.
Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…