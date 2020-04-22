Domatesli ve patlıcanlı pilav tarifi

Domatesli ve patlıcanlı pilav: Malzemeler

2 su bardağı osmancık pirinç

1 su bardağı su

Sebzeler Domates Sarımsak Patlıcan Fesleğen

Tereyağı

Sirke

Tuz-karabiber

Özel Notlar

Pilav yaparken ilk dikkat edeceğimiz nokta, pirinçlerin nişastasından tamamen arınacak şekilde yıkanmasıdır. Vaktiniz varsa pirinçleri içine 2 yemek kaşığı tuz ilave ederek sıcak suda 1-2 saat bekletirseniz hem arınma süreci daha kolaylaşır hem de daha iyi şişmiş, tane tane daha lezzetli bir pilav elde edebiliriz. Ayrıca pişirirken dibi kalın bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Pirinç pilavının olmazsa olmazı ölçüdür, kütle ölçüsü kullanarak tam kararında pilavlar yapabilirsiniz. Kütle ölçüsü basitçe pirincinizi hangi kapta ölçüyorsanız aynı kapta aynı oranda su kullanmaktır. Örneğin 1 su bardağı pirinç kullanacaksanız 1 su bardağı su kullanmanız gerekir ya da pirinci koyduğunuz herhangi bir kapta pirinç kabınızın neresine kadar geliyorsa aynı çizgiye kadar su eklenmesi gerekir.

Domatesli ve patlıcanlı pilav: Tarif

Adım 1:

Patlıcanları küçük küpler halinde doğrayalım. Pilav tenceresinin içinde 4 yemek kaşığı tereyağında yine küçük küpler halinde doğradığımız soğanlar ile birlikte patlıcanları hafif kavuralım. Bu esnada 2 yemek kaşığı kadar sirkeyi ekleyelim.

Adım 2:

Yıkanmış pirinçleri ve 1 su bardağı domates rendesini, tuz-karabiberi patlıcanlı harcımızın içine ekleyip tenceremizi en kısık ateşe alalım.

Adım 3:

Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtalım. Taze fesleğeni küçük parçalar halinde sarımsak rendesi ile zeytinyağında 2 dakika kadar en kısık ateşte kızdıralım. Demlenmek üzere altını kıstığımız pilavımızın üzerine döküp karıştıralım. Temiz bir bez yada havluyu pilav tenceresinin ağzına koyup kapağını kapattıktan sonra 10 dakika kadar demlenmeye bırakalım.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…