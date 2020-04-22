Egg benedict tarifi

Egg benedict: Malzemeler

Avokado

Pastırma yada kuru et

Yumurta

Sirke

Tereyağı

Yeşil soğan

Acı süs biber

Mayonez

Ketçap

Hardal

Limon

Özel Notlar

Bu tarifin orijinalinde aslında hollandez sos kullanılıyor fakat hem zor hem de çiğ yumurta olmasından dolayı riske girmemek için ben en kolayından hazır soslar ve limon ile hazırladım ve aynı keyfi de vermedi değil!

Egg benedict: Tarif

Adım 1:

Derin bir tencereye parmak kadar su ve yemek kaşığı sirke koyup kaynatalım. Kaynama noktasından sonra fokurdamaması için en kısık ateşe alıp içine yavaşça yumurtaları kıralım. Beyazların dağılmamasına dikkat edelim. Olduğu yere çöküp piştiğini görüyor olacağız.

Adım 2:

Bayat ekmekleri kızartalım üzerine mayonez, hardal,ketçap ve az limon ekleyerek hazırladığımız pratik hollandez sosu sürelim. Ayrı bir kapta olmuş bir avokadoyu az zeytinyağı ve tuz ile çatal yardımı ile püre haline getirelim. Bu karışımı da ekmeğimize sürüp pişmiş yumurtamızı resimde görüldüğü gibi yerleştirelim.

Adım 3:

İsteğe bağlı olarak üzerine kuru et, pastırma yada kavurma koyabilirsiniz. En son yeşil soğanları ekleyip servis edebiliriz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…