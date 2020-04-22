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Ekşili köfte çorbası tarifi

Sadece kendi başına bir ziyafet sofrası diyebiliriz. Özellikle et yemeyen 2 yaş üzeri çocuklar için ve tüm aileye uygun doyurucu bir çorba.

Ev Gurmesi
14:05 -
Haberler Yemek Tarifleri
Ekşili köfte çorbası tarifi

Ekşili köfte çorbası: Malzemeler

  • 250 gram yağsız kıyma
  • Yarım su bardağı yasemin pirinci
  • 3 su bardağı su
  • 1 yumurta
  • Zeytinyağı
  • Zencefil
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım limon suyu
  • Tuz-karabiber
  • Dereotu
  • Havuç

Özel Notlar

Pirincimizi güzelce yıkamamız gerekiyor. Çorbanın terbiyesini yaparken terbiye için hazırladığımız sostan çok az miktarlar alarak çorbaya ekleyelim ki yumurtalar pişmesin.

Ekşili köfte çorbası: Tarif

Adım 1:
Öncelikle köfte toplarını hazırlamakla başlıyoruz. Kıymanın içine pirinç, tuz ve karabiberi ekleyerek yoğuralım ve minik yuvarlak köfteleri elimizde yuvarlayarak hazırlayalım. 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim.

Adım 2:
Köftelerimizi tencereye alarak zeytinyağında çok hafif gezdirdikten sonra suyu ekleyelim. Suyun içine de az miktarda tuz ekleyebilirsiniz.

Adım 3:
Çorbanın terbiyesi için yumurta, yoğurt ve limon ve rende zencefili iyice karıştıralım. Bu karışıma kaynayan köfte suyundan çok küçük miktarlarda alarak 2 sıvıyı aynı sıcaklık derecesine getirelim ki aksi halde yumurtalarımız pişer. En son hepsini tencerede buluşturduktan üzerine havuç rendesi ve dereotu ekleyerek servis edelim.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

Çorba tarifi yoğurt yumurta zeytinyağı
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