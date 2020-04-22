Ekşili köfte çorbası tarifi

Pirincimizi güzelce yıkamamız gerekiyor. Çorbanın terbiyesini yaparken terbiye için hazırladığımız sostan çok az miktarlar alarak çorbaya ekleyelim ki yumurtalar pişmesin.
Adım 1:
Öncelikle köfte toplarını hazırlamakla başlıyoruz. Kıymanın içine pirinç, tuz ve karabiberi ekleyerek yoğuralım ve minik yuvarlak köfteleri elimizde yuvarlayarak hazırlayalım. 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim.
Adım 2:
Köftelerimizi tencereye alarak zeytinyağında çok hafif gezdirdikten sonra suyu ekleyelim. Suyun içine de az miktarda tuz ekleyebilirsiniz.
Adım 3:
Çorbanın terbiyesi için yumurta, yoğurt ve limon ve rende zencefili iyice karıştıralım. Bu karışıma kaynayan köfte suyundan çok küçük miktarlarda alarak 2 sıvıyı aynı sıcaklık derecesine getirelim ki aksi halde yumurtalarımız pişer. En son hepsini tencerede buluşturduktan üzerine havuç rendesi ve dereotu ekleyerek servis edelim.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…