Elmalı turta tarifi

İç harcı için;
Elde ettiğiniz hamurun tadına dilinizin ucuyla bakın ekşimtrak bir tat olması gerekiyor o yüzden elinizi korkak alıştırmayın.içindeki sirke ve tereyağı sayesinde kıtırlığı da uzun süre kalıcı olacaktır.
Adım 1:
Turta hamuru için tüm malzemeleri aynı anda karıştırdıktan sonra yoğurduğunuz hamurumuzu buzdolabında 1 saat dinlendiriyoruz.
Adım 2:
Iç harcı için tüm malzemeleri geniş bir tavaya alıp güzelce kavuruyoruz.
Adım 3:
Turta hamurunu 2 parçaya ayırıyoruz. İlk parçayı kalıbın dibine elimizle yerleştiriyoruz. Üzerine elmalı harcımızı ekleyip en üstüne şerit parçalar haline getirdiğimiz hamur parçalarını dizip 250 derecede 5 dakika; 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz.
Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…