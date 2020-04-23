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Elmalı turta tarifi

Ağızda dağılan dışı kıtır içi yumuşacık elmalı marmelat ile çayın yanında vazgeçmeyeceğiz tatlı olacak.

Ev Gurmesi
22:15 -
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Elmalı turta tarifi

Elmalı turta tarifi için: Malzemeler

  • 3 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket krem şanti ( olayı burada yağ bazlı olduğu için pudra şekeri yerine içinde yine şeker olan krem şanti kullanıyoruz)
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı tuz ( ben tartı bir tık tuzlu seviyorum)
  • Yarım çay bardağı soğuk sirke
  • 1 yumurta
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 3-4 limon kabuğu rendesi

İç harcı için;

  • 4 elma rendesi
  • Bol ceviz
  • Yarım su bardağı şeker
  • 4 yemek kaşığı tarçın

Özel notlar

Elde ettiğiniz hamurun tadına dilinizin ucuyla bakın ekşimtrak bir tat olması gerekiyor o yüzden elinizi korkak alıştırmayın.içindeki sirke ve tereyağı sayesinde kıtırlığı da uzun süre kalıcı olacaktır.

Elmalı turta tarifi için: Adımlar

Adım 1:
Turta hamuru için tüm malzemeleri aynı anda karıştırdıktan sonra yoğurduğunuz hamurumuzu buzdolabında 1 saat dinlendiriyoruz.

Adım 2:
Iç harcı için tüm malzemeleri geniş bir tavaya alıp güzelce kavuruyoruz.

Adım 3:
Turta hamurunu 2 parçaya ayırıyoruz. İlk parçayı kalıbın dibine elimizle yerleştiriyoruz. Üzerine elmalı harcımızı ekleyip en üstüne şerit parçalar haline getirdiğimiz hamur parçalarını dizip 250 derecede 5 dakika; 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz.

Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…

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