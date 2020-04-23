Elmalı turta tarifi için: Malzemeler

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket krem şanti ( olayı burada yağ bazlı olduğu için pudra şekeri yerine içinde yine şeker olan krem şanti kullanıyoruz)

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı tuz ( ben tartı bir tık tuzlu seviyorum)

Yarım çay bardağı soğuk sirke

1 yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

3-4 limon kabuğu rendesi

İç harcı için;

4 elma rendesi

Bol ceviz

Yarım su bardağı şeker

4 yemek kaşığı tarçın

Özel notlar

Elde ettiğiniz hamurun tadına dilinizin ucuyla bakın ekşimtrak bir tat olması gerekiyor o yüzden elinizi korkak alıştırmayın.içindeki sirke ve tereyağı sayesinde kıtırlığı da uzun süre kalıcı olacaktır.

Elmalı turta tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Turta hamuru için tüm malzemeleri aynı anda karıştırdıktan sonra yoğurduğunuz hamurumuzu buzdolabında 1 saat dinlendiriyoruz.

Adım 2:

Iç harcı için tüm malzemeleri geniş bir tavaya alıp güzelce kavuruyoruz.

Adım 3:

Turta hamurunu 2 parçaya ayırıyoruz. İlk parçayı kalıbın dibine elimizle yerleştiriyoruz. Üzerine elmalı harcımızı ekleyip en üstüne şerit parçalar haline getirdiğimiz hamur parçalarını dizip 250 derecede 5 dakika; 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz.

Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…