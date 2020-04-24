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Etli makarna tarifi

Çok basit ama misafire çıkarılabilcek bir tarif oldu. Denemeden karar vermeyin derim!

Ev Gurmesi
14:29 -
Haberler Yemek Tarifleri
Etli makarna tarifi

Etli makarna tarifi için: Malzemeler

  • 500 gram kuşbaşı et
  • 2 su bardağı et suyu
  • Yarım paket mantı tipi hazır makarna
  • Soğan
  • 1 yemek kaşığı pekmez
  • Tereyağı 
  • Tuz-karabiber

Özel notlar

Fırın kabınızın üzerini fırınlamadan önce mutlaka ıslatılmış bir yağlı kağıt ile kapatalım. Yoksa makarnalarımız kuruyabilir.

Etli makarna tarifi için: Tarif

Adım 1:
Tavaya tereyağını alıp kuşbaşı etleri mühürleyelim. En son karabiber ve tuzu ekleyip kenarda bekletelim. İçini kestiğimizde dışı pişmiş içi kanlı olması gerekiyor. Yani bu işlemi toplam 5 dakikada bitirmemiz lazım.

Adım 2:
Makarnaları et suyu ile haşlayalım. Isterseniz üzerine normal su da ekleyebilirsiniz. Soğanları piyazlık doğrayıp pembeleşinceye kadar kavuralım en son üzerine pekmezi de ekleyip karamelize edelim.

Adım 3:
Makarnaların içine 1' er kuşbaşı parça et koyup fırın kabımıza alalım. Üzerine karamelize soğanları ekleyip 180 derecede 20 dakika fırınlayalım.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

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