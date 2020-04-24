Etli makarna tarifi

Fırın kabınızın üzerini fırınlamadan önce mutlaka ıslatılmış bir yağlı kağıt ile kapatalım. Yoksa makarnalarımız kuruyabilir.
Adım 1:
Tavaya tereyağını alıp kuşbaşı etleri mühürleyelim. En son karabiber ve tuzu ekleyip kenarda bekletelim. İçini kestiğimizde dışı pişmiş içi kanlı olması gerekiyor. Yani bu işlemi toplam 5 dakikada bitirmemiz lazım.
Adım 2:
Makarnaları et suyu ile haşlayalım. Isterseniz üzerine normal su da ekleyebilirsiniz. Soğanları piyazlık doğrayıp pembeleşinceye kadar kavuralım en son üzerine pekmezi de ekleyip karamelize edelim.
Adım 3:
Makarnaların içine 1' er kuşbaşı parça et koyup fırın kabımıza alalım. Üzerine karamelize soğanları ekleyip 180 derecede 20 dakika fırınlayalım.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…