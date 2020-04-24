Etli makarna tarifi için: Malzemeler

500 gram kuşbaşı et

2 su bardağı et suyu

Yarım paket mantı tipi hazır makarna

Soğan

1 yemek kaşığı pekmez

Tereyağı

Tuz-karabiber

Özel notlar

Fırın kabınızın üzerini fırınlamadan önce mutlaka ıslatılmış bir yağlı kağıt ile kapatalım. Yoksa makarnalarımız kuruyabilir.

Etli makarna tarifi için: Tarif

Adım 1:

Tavaya tereyağını alıp kuşbaşı etleri mühürleyelim. En son karabiber ve tuzu ekleyip kenarda bekletelim. İçini kestiğimizde dışı pişmiş içi kanlı olması gerekiyor. Yani bu işlemi toplam 5 dakikada bitirmemiz lazım.

Adım 2:

Makarnaları et suyu ile haşlayalım. Isterseniz üzerine normal su da ekleyebilirsiniz. Soğanları piyazlık doğrayıp pembeleşinceye kadar kavuralım en son üzerine pekmezi de ekleyip karamelize edelim.

Adım 3:

Makarnaların içine 1' er kuşbaşı parça et koyup fırın kabımıza alalım. Üzerine karamelize soğanları ekleyip 180 derecede 20 dakika fırınlayalım.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…