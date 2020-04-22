Ev hamburgeri tarifi

Köftenizi yoğurduktan sonra mutlaka buzdolabında bekletin toparlanması için. Elimizin sıcaklığı ile yağlı bir kıyma olduğu için form kaybediyor ve tavada kızartması zor olabiliyor.
Adım 1:
Köfte için karbonat, yumurta, mısır unu, tuz-karabiberi güzelce yoğurup yuvarlak bir hamburger köftesi şekli verdikten sonra bir kaç saat dinlenmesi için direkt buzdolabına kaldıralım.
Adım 2:
Sosun tüm malzemelerinin olabilecek en küçük boyutta doğranıp iyice iç içe geçtiğinden emin olduktan sonra oda sıcaklığında yarım saat kadar bekleyelim.
Adım 3:
Köfteleri maksimum ateşteki döküm tavada 2’şer dakika pişirmemiz kafi gelecek. Köftelerin üzerine tavadayken cheddar peynirleri erimesi için ekleyelim. Hamburger ekmeğinin alt-üst taraflarına sosumuzu sürelim, köfte ve kornişon turşusunu ekledikten sonra hamburgerimiz hazır.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…