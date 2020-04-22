Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ev hamburgeri tarifi

Fastfood’ a maalesef karşı gelemiyoruz ve hafta bir bilinen zincirlerden söylüyorsanız bu tarif bire bir aynısı diyebilirim. Hem içine ne koyduğumuzu biliyoruz hem ekonomik hem de çok lezzetli. Evin en sevilen menüsü diyebiliriz.

Ev Gurmesi
17:53 -
Haberler Yemek Tarifleri
Ev hamburgeri tarifi

Ev hamburgeri için: Malzemeler

  • 250 gram yağlı kıyma
  • 4 adet hazır hamburger ekmeği
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 2 yemek kaşığı mısır unu
  • Cheddar peyniri
  • 1 tatlı yumurta
  • Tuz-karabiber
  • Sosu için;
    • Ketçap
    • Taneli hardal
    • Mayonez
    • Sarımsak
    • 1 yemek kaşığı soğan rendesi
    • 2 adet Alman tipi turşu
    • 1 yemek kaşığı turşu suyu
    • 4 adet yeşil zeytin

Özel notlar

Köftenizi yoğurduktan sonra mutlaka buzdolabında bekletin toparlanması için. Elimizin sıcaklığı ile yağlı bir kıyma olduğu için form kaybediyor ve tavada kızartması zor olabiliyor.

Ev hamburgeri için: Tarif

Adım 1:
Köfte için karbonat, yumurta, mısır unu, tuz-karabiberi güzelce yoğurup yuvarlak bir hamburger köftesi şekli verdikten sonra bir kaç saat dinlenmesi için direkt buzdolabına kaldıralım.

Adım 2:
Sosun tüm malzemelerinin olabilecek en küçük boyutta doğranıp iyice iç içe geçtiğinden emin olduktan sonra oda sıcaklığında yarım saat kadar bekleyelim.

Adım 3:
Köfteleri maksimum ateşteki döküm tavada 2’şer dakika pişirmemiz kafi gelecek. Köftelerin üzerine tavadayken cheddar peynirleri erimesi için ekleyelim. Hamburger ekmeğinin alt-üst taraflarına sosumuzu sürelim, köfte ve kornişon turşusunu ekledikten sonra hamburgerimiz hazır.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

ET-BALIK-TAVUK
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more