Ev hamburgeri tarifi

Ev hamburgeri için: Malzemeler

250 gram yağlı kıyma

4 adet hazır hamburger ekmeği

1 tatlı kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı mısır unu

Cheddar peyniri

1 tatlı yumurta

Tuz-karabiber

Sosu için; Ketçap Taneli hardal Mayonez Sarımsak 1 yemek kaşığı soğan rendesi 2 adet Alman tipi turşu 1 yemek kaşığı turşu suyu 4 adet yeşil zeytin



Özel notlar

Köftenizi yoğurduktan sonra mutlaka buzdolabında bekletin toparlanması için. Elimizin sıcaklığı ile yağlı bir kıyma olduğu için form kaybediyor ve tavada kızartması zor olabiliyor.

Ev hamburgeri için: Tarif

Adım 1:

Köfte için karbonat, yumurta, mısır unu, tuz-karabiberi güzelce yoğurup yuvarlak bir hamburger köftesi şekli verdikten sonra bir kaç saat dinlenmesi için direkt buzdolabına kaldıralım.

Adım 2:

Sosun tüm malzemelerinin olabilecek en küçük boyutta doğranıp iyice iç içe geçtiğinden emin olduktan sonra oda sıcaklığında yarım saat kadar bekleyelim.

Adım 3:

Köfteleri maksimum ateşteki döküm tavada 2’şer dakika pişirmemiz kafi gelecek. Köftelerin üzerine tavadayken cheddar peynirleri erimesi için ekleyelim. Hamburger ekmeğinin alt-üst taraflarına sosumuzu sürelim, köfte ve kornişon turşusunu ekledikten sonra hamburgerimiz hazır.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…