Fellah köftesi tarifi: Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı ılık süt

1 buçuk su bardağı su

Taze kişniş

Taze nane yaprağı

Tane kimyon

Tuz-karabiber

Yoğurt

Sarımsak

Domates salçası

2 yemek kaşığı un

Özel Notlar

Bu tarifte bence kilit nokta; köfteleri olabildiğince küçük yuvarlamak ve tamamen bulgur ve irmiğin; markası, cinsi hatta mevsime göre değişkenlik gösterebildiği bir ortamda tam kıvamını tutturabilmek. Çünkü bulgurlarımızı sıcak suda haşlayacağımız için ne çok cıvık olmalı ne de çok sıkı. Bu tadı etkilen bir husus oluyor.

Fellah köftesi tarifi: Tarif

Adım 1:

İnce bulgurun içine 1 su bardağı kaynar suyu ekleyip ağzı açık bir şekilde çekmesini bekliyoruz. Daha sonra irmiği de bu karışıma ekleyip karıştırdıktan sonra içine sıcak sütü ekleyip kapağını kapatıyoruz.

Adım 2:

Değirmen yada havanda tüm baharatları güzelce dövelim. Bu karışımı tencerenin içindeki harcımıza ekleyip güzelce yoğurduktan sonra küçük yuvarlaklar halinde yuvarlayalım.

Adım 3:

Üzerine az sarımsaklı yoğurt ve taze nane yaprakları ile servis edebilirsiniz. Ben eksrta evde taze yapılmış domates salçası olduğundan dumanı üzerindeyken ekledim.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…