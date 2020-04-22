Fırınlanmış mantarlı pilav tarifi

Fırınlanmış mantarlı pilav: Malzemeler

2 su bardağı yasemin pirinç

1 su bardağı su

1 su bardağı tavuk suyu

Tereyağı

Zeytinyağı

Mantar

Dereotu

Tuz-karabiber

Özel Notlar

Pilav yaparken ilk dikkat edeceğimiz nokta, pirinçlerin nişastasından tamamen arınacak şekilde yıkanmasıdır. Vaktiniz varsa pirinçleri içine 2 yemek kaşığı tuz ilave ederek sıcak suda 1-2 saat bekletirseniz hem arınma süreci daha kolaylaşır hem de daha iyi şişmiş, tane tane daha lezzetli bir pilav elde edebiliriz. Ayrıca pişirirken dibi kalın bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Pirinç pilavının olmazsa olmazı ölçüdür, kütle ölçüsü kullanarak tam kararında pilavlar yapabilirsiniz. Kütle ölçüsü basitçe pirincinizi hangi kapta ölçüyorsanız aynı kapta aynı oranda su kullanmaktır. Örneğin 1 su bardağı pirinç kullanacaksanız 1 su bardağı su kullanmanız gerekir ya da pirinci koyduğunuz herhangi bir kapta pirinç kabınızın neresine kadar geliyorsa aynı çizgiye kadar su eklenmesi gerekir.

Fırınlanmış mantarlı pilav: Tarif

Adım 1:

Pirinçleri iyice yıkadıktan sonra 3 yemek kaşığı tereyağını eritip pirinçleri içine alalım. Biraz kavurduktan sonra 1 su bardağı tavuk suyu, 1 su bardağı normal su ve tuzunu ekleyip en kısık ateşte 1o dakika pişirelim. Sonrasında fırına alacağımız için suyunun biraz kalması gerekiyor.

Adım 2:

Mantarları yıkamadan ince dilimler halinde doğrayıp zeytinyağında kavuralım. Soğuduktan sonra üzerine değirmen karabiber ve tuz ekleyelim.

Adım 3:

Muffin kalıplarını- ister kağıt ister tepsi halinde- yağlayalım. Pilavdan bir kaşık ve üzerine mantar soteden ekleyip üzeri açık bir şekilde fırın tepsisine dizelim. Fırın tepsisine yada ayrı bir kaba fırının nemli olması için su ekleyelim. 10 dakika kadar 150 derecede pişirip üzerine dereotu ile servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…