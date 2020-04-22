İmam bayıldı tarifi

İmam bayıldı: Malzemeler

2 adet kemer patlıcan

1 demet maydanoz

Büyük boy soğan

5-6 adet sivri biber

Zeytinyağı

Tuz-karabiber

Özel Notlar

Kemer patlıcan zamanı hazırlayıp buzluğa atabileceğimiz bir tarif geliyor.

İmam bayıldı: Tarif

Adım 1:

Geniş bir tencereye bol miktarda zeytinyağı koyup yağı ılıtıyoruz. Sivribiber, soğan, maydanozu mümkün mertebe ince ve küçük bir şekilde doğruyoruz. Patlıcanları ikiye böldükten sonra tuzlayıp iç tarafı harca gelecek şekilde tenceredeki malzemenin üzerine yüzüstü diziyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte 20 dakika pişiriyoruz.

Adım 2:

Tencerenin içini boşaltıp aynı tencerede patlıcanların dış tarafını dibi tutana kadar pişiriyoruz.

Adım 3:

Dibi tutan patlıcanları sunum tabağına alıp üzerine soğanlı harcımızı ekleyerek servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…