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İncirli tart tarifi

İnciri tek başına yemek istemeyenler ve kısacık incir sezonunda incir keyfini bu tarif ile taçlandırmak isteyenler buraya!!

Ev Gurmesi
22:02 -
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İncirli tart tarifi

İncirli tart tarifi için: Malzemeler

  • 1,5 su bardağı un
  • Yarım su bardağı nişasta
  • 240 gram tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 2 yemek kaşığı soğuk su

Pastacı kreması için;

  • Yarım kg süt
  • 1 vanilya çubuğu yada toz vanilya
  • 5 adet yumurta sarısı
  • 1 su bardağından az şeker
  • Yarım su bardağı nişasta
  • Yarım su bardağı un
  • 6 yemek kaşığı krema
  • Limon kabuğu rendesi
  • 1 adet limon suyu

Özel notlar

Tart hamurunu bekletmek biraz uzun sürebilir o yüzden bir gece önceden yapmanızı tavsiye ederim. Ama sonucuna değecek!

İncirli tart tarifi için: Adımlar

Adım 1:
Tart hamuru için tüm malzemeleri aynı anda karıştırdıktan sonra yoğurut hamurumuzu buzdolabında 2-3 saat dinlendiriyoruz. Dinlerdikten sonra tart kalıbına alıp 170 derecede 30 dakika pişiriyoruz.

Adım 2:
Ayrı bir tencerede çiğ krema haricindeki tüm pastacı kreması malzemelerini kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra çiğ kremayı ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.

Adım 3:
Fırından çıkan tartımız ılındıktan sonra kremamızı da üzerine ekliyoruz. Kremanın üzerine halka halinde doğradığımız incirlerimi diziyoruz.

Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…

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