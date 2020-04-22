İstiridye mantarlı risotto tarifi

Özel Notlar

Bu tarifte pirinçleri önceden suda bekletmiyoruz yada yıkamıyoruz.

İstiridye mantarlı risotto: Malzemeler

2 su bardağı kırık pirinç

1 su bardağı kemikli tavuk suyu

Sebzeler Kuru soğan Havuç Kereviz sapı

Tereyağı

Zeytinyağı

İstiridye mantarı

Parmesan yada eski kaşar

Taze fesleğen

Tuz-karabiber

İstiridye mantarlı risotto: Tarif

Adım 1:

Düdüklü tencereye kereviz sapı, havuç ve kemikli tavukları yerleştirip tuz ve su ekledikten sonra pişmeye bırakıyoruz. Kereviz saplarının diğer malzemelere göre oranı bir tık daha fazla olursa pirinçlerimiz o kadar lezzetlenir. Örneğin 2 havuç koyuyorsak 8-10 kereviz sapı koyabiliriz. 1 adet kemikli tavuk butu yeterli olacaktır.

Adım 2:

Pilav tenceresinin içine soğanları olabildiğince küçük doğrayıp hatta rendeleyip 3 yemek kaşığı tereyağı ve 6 yemek kaşığı zeytinyağında kavuruyoruz. Soğanlar tam öldükten sonra istiridye mantarlarını jülyen doğrayıp birlikte 5 dakika kadar pişiriyoruz. Pirinçleri yıkamadan bu harca ekleyip düdüklüde hazırladığımız sebze-tavuk suyundan kepçe ile yavaş yavaş ekliyoruz. Bu esnada ateş orta seviyede olmalı ki pirinçler ne diri kalsın ne de lapa olsun.

Adım 3:

Pişen risottomuzun üzerine ister eski kaşar ister parmesanı rendeleyip üzerine de değirmen karabiber ve taze fesleğen ile servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun.