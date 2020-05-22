İtalyan usulü dana incik tarifi

Et velutesi için;
Ne alaka diyebileceğiniz çok fazla ürün var biliyorum ama hepsi bir araya gelince inanamayacağınız bir tat çıkıyor. Eti bir de bu şekilde tadın derim.
Adım 1:
Süt, karanfil ve kimyonun içinde eti 2 saat kadar dinlendirelim.
Adım 2:
Soğanı piyazlık doğradıktan sonra zeytinyağında 1-2 dakika kadar tuz-karabiberle kavuralım. Soğanlar ölmeden etleri içine alıp mühürleyip üzerini geçecek kadar sebze suyunu ekliyoruz. Kısık ateşte 1 saat pişiriyoruz. Bu işlemi döküm tavada yaparsanız daha iyi olur.
Adım 3:
Sosu için tereyağında unu kavuruyoruz.içine sarımsak ve şam fıstığını ekleyip birlikte 2-3 dakika kadar daha kavuruyoruz. En son üzerine limon ve et suyunu ekleyip sürekli karıştırıyoruz.
Adım 4:
Etin üzerine enfes sosumuzu ve yanına tenceredeki meyaneyi ekleyip servis edebilirsiniz.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…