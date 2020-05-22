İtalyan usulü dana incik tarifi için: Malzemeler

1 kg dana incik

Zeytinyağı

Yarım kg soğan

Değirmen karabiber

Kaya tuzu

Sebze suyu

Süt

2-3 adet karanfil

1 tatlı kaşığı kimyon

Et velutesi için;

3 yemek kaşığı tereyağı

Sarımsak

Şam fıstığı

2 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

Yarım su bardağı et suyu

Özel notlar

Ne alaka diyebileceğiniz çok fazla ürün var biliyorum ama hepsi bir araya gelince inanamayacağınız bir tat çıkıyor. Eti bir de bu şekilde tadın derim.

İtalyan usulü dana incik tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Süt, karanfil ve kimyonun içinde eti 2 saat kadar dinlendirelim.

Adım 2:

Soğanı piyazlık doğradıktan sonra zeytinyağında 1-2 dakika kadar tuz-karabiberle kavuralım. Soğanlar ölmeden etleri içine alıp mühürleyip üzerini geçecek kadar sebze suyunu ekliyoruz. Kısık ateşte 1 saat pişiriyoruz. Bu işlemi döküm tavada yaparsanız daha iyi olur.

Adım 3:

Sosu için tereyağında unu kavuruyoruz.içine sarımsak ve şam fıstığını ekleyip birlikte 2-3 dakika kadar daha kavuruyoruz. En son üzerine limon ve et suyunu ekleyip sürekli karıştırıyoruz.

Adım 4:

Etin üzerine enfes sosumuzu ve yanına tenceredeki meyaneyi ekleyip servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…