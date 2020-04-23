Kadayıflı meyveli muhallebi tarifi için: Malzemeler

1 su bardağı rendelenmiş ayva

1 yemek kaşığı tarçın

Yarım su bardağı ceviz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı kıtır kadayıf

Pastacı kreması için;

Yarım kg süt

1 vanilya çubuğu yada toz vanilya

5 adet yumurta sarısı

1 su bardağından az şeker

Yarım su bardağı nişasta

Yarım su bardağı un

6 yemek kaşığı krema

Mandalina-limon rendesi

Özel notlar

Pastacı kremasının biraz daha akışkan olmasını isterseniz çiğ krema miktarını arttırabilirsiniz.

Kadayıflı meyveli muhallebi tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Çıtır kadayıfları bir tavada iyice kızarana kadar kavuruyoruz.

Adım 2:

Bir tencereye çiğ krema hariç pastacı kremasının tüm malzemelerin koyup kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Hafif ılındıktan sonra akışkanlık miktarını istediğiniz gibi ayarlamak için çiğ kremayı ekleyebilirsiniz.

Adım 3:

Kuplarınızın en altına meyveli harçtan sonra soğumuş olduğuna emin olduğumuz kremadan ve en üste nefis çıtır tereyağlı kadayıfları yerleştiriyoruz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…