Kadayıflı meyveli muhallebi tarifi

Pastacı kreması için;
Pastacı kremasının biraz daha akışkan olmasını isterseniz çiğ krema miktarını arttırabilirsiniz.
Adım 1:
Çıtır kadayıfları bir tavada iyice kızarana kadar kavuruyoruz.
Adım 2:
Bir tencereye çiğ krema hariç pastacı kremasının tüm malzemelerin koyup kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Hafif ılındıktan sonra akışkanlık miktarını istediğiniz gibi ayarlamak için çiğ kremayı ekleyebilirsiniz.
Adım 3:
Kuplarınızın en altına meyveli harçtan sonra soğumuş olduğuna emin olduğumuz kremadan ve en üste nefis çıtır tereyağlı kadayıfları yerleştiriyoruz.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…