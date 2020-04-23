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Kadayıflı meyveli muhallebi tarifi

Bu tatlıyı meyveleri, reçelleri, meyve atıklarını değerlendirmek için aynı yöntem ile kullanabilirsiniz. İstediğiniz meyveyi, reçeli veya marmelatı pastacı kreması ve çıtır kadayıfla buluşturduğunuzda zaten harika hafif bir tatlı çıkacaktır.

Ev Gurmesi
17:47 -
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Kadayıflı meyveli muhallebi tarifi

Kadayıflı meyveli muhallebi tarifi için: Malzemeler

  • 1 su bardağı rendelenmiş ayva
  • 1 yemek kaşığı tarçın
  • Yarım su bardağı ceviz
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı kıtır kadayıf

Pastacı kreması için;

  • Yarım kg süt
  • 1 vanilya çubuğu yada toz vanilya
  • 5 adet yumurta sarısı
  • 1 su bardağından az şeker
  • Yarım su bardağı nişasta
  • Yarım su bardağı un
  • 6 yemek kaşığı krema
  • Mandalina-limon rendesi

Özel notlar

Pastacı kremasının biraz daha akışkan olmasını isterseniz çiğ krema miktarını arttırabilirsiniz.

Kadayıflı meyveli muhallebi tarifi için: Adımlar

Adım 1:
Çıtır kadayıfları bir tavada iyice kızarana kadar kavuruyoruz.

Adım 2:
Bir tencereye çiğ krema hariç pastacı kremasının tüm malzemelerin koyup kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Hafif ılındıktan sonra akışkanlık miktarını istediğiniz gibi ayarlamak için çiğ kremayı ekleyebilirsiniz.

Adım 3:
Kuplarınızın en altına meyveli harçtan sonra soğumuş olduğuna emin olduğumuz kremadan ve en üste nefis çıtır tereyağlı kadayıfları yerleştiriyoruz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

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