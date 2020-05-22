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Kung pao chicken tarifi

Uzak Doğunun dünyaya armağanı sanırım. Tavuk konusunda hala şüphelerimiz var ancak evde tavuk pişecekse bunu bir deneyin! Hem pratik hafta ortası ne yapacağım dilemmasında bir alternatif.

Ev Gurmesi
22:47 -
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Kung pao chicken tarifi

Kung pao chicken tarifi için: Malzemeler

  • Yarım kilo kuşbaşı tavuk
  • Zeytinyağı
  • 2 küçük boy soğan
  • Yeşil soğan
  • Sarımsak
  • Kapya biber
  • Köy biberi
  • Acı süs biberi
  • 1 yemek kaşığı bal
  • Yarı su bardağı soya sosu

Özel notlar

Bu tarifte soya sosu kullandığımız için tuz ekstra kullanmadım ama siz bakıp isterseniz ekleyebilirsiniz.

Kung pao chicken tarifi için: Adımlar

Adım 1:
Vok tavada piyazlık soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurup; üzerine sarımsak, kapya, köy biberlerini atıyoruz. Tavukları atmadan kabuksuz yer fıstıklarını ekleyip biraz pişiriyoruz. Kuşbaşı tavukları biraz beyazlaştırdıktan sonra asıl şölen başlıyor.

Adım 2:
Acı süs biberi, bal ve soya sosunu ekleyip sosu çekmesini bekliyoruz. Sonra tekrar biraz daha soya sosu ile pişirip üzerine taze soğan ile servis ediyoruz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

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bal ET-BALIK-TAVUK zeytinyağı
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