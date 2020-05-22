Kung pao chicken tarifi için: Malzemeler

Yarım kilo kuşbaşı tavuk

Zeytinyağı

2 küçük boy soğan

Yeşil soğan

Sarımsak

Kapya biber

Köy biberi

Acı süs biberi

1 yemek kaşığı bal

Yarı su bardağı soya sosu

Özel notlar

Bu tarifte soya sosu kullandığımız için tuz ekstra kullanmadım ama siz bakıp isterseniz ekleyebilirsiniz.

Kung pao chicken tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Vok tavada piyazlık soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurup; üzerine sarımsak, kapya, köy biberlerini atıyoruz. Tavukları atmadan kabuksuz yer fıstıklarını ekleyip biraz pişiriyoruz. Kuşbaşı tavukları biraz beyazlaştırdıktan sonra asıl şölen başlıyor.

Adım 2:

Acı süs biberi, bal ve soya sosunu ekleyip sosu çekmesini bekliyoruz. Sonra tekrar biraz daha soya sosu ile pişirip üzerine taze soğan ile servis ediyoruz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…