Kuru baklava tarifi için: Malzemeler

4 yaprak baklava yufkası

1,5 su bardağı tahin

1 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı esmer şeker

1 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

Özel notlar

Baklavanızın iç harcını tamamen kendi damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Cevizleri iyice dövmemiz gerekiyor. Aksi halde yufkayı yuvarlayacağımız için büyük parçalı cevizler zorlayabilir.

Kuru baklava tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Her bir baklava yufkasını önce erimiş tereyağı ile her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz. Fırın tepsisini de tereyağı ile yağladıktan sonra baklava yufkalarının ilk 2 katını üst üste koyuyoruz. 2.kata tahin-şeker-cevizi güzelce yaydıktan sonra 3. kata da aynı karışımı uygulayıp son katı kapattıktan sonra kalan tereyağını üzerine dökelim ve yufkanın kenrarından sushi gibi kıvırmaya başlıyoruz. Sıkıca sardığımızdan emin olduktan sonra rulo olmuş yufkamızdan küçük dilimler kesiyoruz. Fırına dilimlerin harç kısmı yukarı gelecek şekilde yerleştirip 200 derecede 10 dakika pişiriyoruz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…