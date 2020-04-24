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Lazanya tarifi

Ev yapımı lazanya denediniz mi? Denemediyseniz görünüşü meşakkatli dursa da ne kadar kolay olduğunu tahmin edemezsiniz. Sadece güzel bir merdane ile bu iş çözülür! Bu tarifi, bir İtalyan köyünde yaşayan tatlı bir teyzeden öğrendim. Sırrı çok basit ama yüksek bir lezzet katıyor.

Ev Gurmesi
14:14 -
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Lazanya tarifi

Lazanya tarifi için: Malzemeler

Hamuru için;

  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için;

  • 250 gram kıyma
  • 1 su bardağı rende soğan
  • 1 su bardağı rende havuç
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz-karabiber

Beşamel sosu için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı süt
  • Tuz

Özel notlar

Ev yapımı makarna olduğu için pişirme süresi 3-5 dakika olacaktır.

Lazanya tarifi için: Tarif

Adım 1:
Hamuru hazırlamak için önce bir kaseye unu alarak ortasına yumurtaları ve tuzu ekliyoruz. Yoğurmaya başladıktan sonra az az suyu ekleyebilirsiniz. Sert ve nemli bir hamur elde edeceksiniz. Toparlamada zorlanıyorsanız ılık su miktarını arttırabilirsiniz. Merdane ile açtıktan sonra lazanyayı koyacağınız fırın kabına göre makarnanızı kesip kaynayan suda 3-5 dakika pişiriyoruz.

Adım 2:
İşte teyzenin sırrı tam olarak burada. Soğan ve havuçları yağda kavururken hafif dibini tutturduktan sonra kıyma ve baharatları ekliyoruz.

Adım 3:
Tereyağında unu kavurduktan sonra sütü ve tuzu ekleyip hiç durmadan karıştırıyoruz.

Adım 4:
Fırın kabını yağladıktan sonra önce hamuru serip kıymalı harçtan koyarak en 5.kata beşamel sosunu ekleyip 180 derecede 10 dakika fırınlıyoruz. Daha da ağır olmasın diye peynir eklemiyorum. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

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