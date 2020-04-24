Levrek tarifi için: Malzemeler

2 levrek fileto

Sebzeler Soğan Maydanoz Domates Biber

Taze kişniş

Zeytinyağı

Tuz-karabiber

Limon

Sarımsak

Özel notlar

Dibinde olacak efsane suyunu sakın atmayın! Bu su ile çorba yapabilirsiniz.

Levrek tarifi için: Tarif

Adım 1:

Tencerenin altına soğanları piyazlık doğrayıp üzerine tuzladığımız kılçıksız balıkları yerleştiriyoruz. Doğradığımız sebzeleri maydanoz yapraklarıyla birlikte gelişi güzel tenceremize balıkların üzerine diziyoruz. Aralara limon ve sarımsak da ekleyip yarım çay bardağı kadar su ile kapağını kapatıp en kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Piştikten sonra değirmen karabiber geçip servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…