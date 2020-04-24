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Levrek tarifi

Dışarıda çok fazla nedendir bilmem balık buğulama az bulunur. Ben her balığın en çok buğulama halini sevdiğim için bu tarif ayırdığım bir balık tencerem var ve hep buğulamaları kokusu sindiği için aynı tencerede yapıyorum. Böylece onu gördükçe aklıma en son ne zaman balık yediğimiz geliyor:)

Ev Gurmesi
14:24 -
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Levrek tarifi

Levrek tarifi için: Malzemeler

  • 2 levrek fileto
  • Sebzeler
    • Soğan
    • Maydanoz
    • Domates
    • Biber
  • Taze kişniş
  • Zeytinyağı
  • Tuz-karabiber
  • Limon
  • Sarımsak

Özel notlar

Dibinde olacak efsane suyunu sakın atmayın! Bu su ile çorba yapabilirsiniz.

Levrek tarifi için: Tarif

Adım 1:
Tencerenin altına soğanları piyazlık doğrayıp üzerine tuzladığımız kılçıksız balıkları yerleştiriyoruz. Doğradığımız sebzeleri maydanoz yapraklarıyla birlikte gelişi güzel tenceremize balıkların üzerine diziyoruz. Aralara limon ve sarımsak da ekleyip yarım çay bardağı kadar su ile kapağını kapatıp en kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Piştikten sonra değirmen karabiber geçip servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

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Balık Çay ET-BALIK-TAVUK levrek zeytinyağı
Son güncelleme: 14:25 24.04.2020
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