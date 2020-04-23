Limon tart tarifi için: Malzemeler

1,5 su bardağı un

Yarım su bardağı nişasta

240 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

2 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı soğuk su

Pastacı kreması için;

Yarım kg süt

1 vanilya çubuğu yada toz vanilya

5 adet yumurta sarısı

1 su bardağından az şeker

Yarım su bardağı nişasta

Yarım su bardağı un

6 yemek kaşığı krema

Limon kabuğu rendesi

1 adet limon suyu

Limon glazesi için;

3 limonun suyu

1 limon kabuğu

1 portakalın suyu

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kaynar su

Özel notlar

Tart hamurunu bekletmek biraz uzun sürebilir o yüzden bir gece önceden yapmanızı tavsiye ederim. Ama sonucuna değecek!

Limon tart tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Tart hamuru için tüm malzemeleri aynı anda karıştırdıktan sonra yoğurduğunuz hamuru buzdolabında 2-3 saat dinlendiriyoruz. Dinlerdikten sonra tart kalıbına alıp 170 derecede 30 dakika pişiriyoruz.

Adım 2:

Ayrı bir tencerede çiğ krema haricindeki tüm pastacı kreması malzemelerini kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra çiğ kremayı ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.

Adım 3:

Glaze için tüm malzemeleri küçük bir sos tenceresinde en kısık ateşte iyice iç içe geçene kadar kaynatıyoruz. Kıvam alınca kenarda soğuması için dinlendiriyoruz.

Adım 4:

Fırından çıkan tartımız ılındıktan sonra kremamızı da üzerine ekliyoruz. Kremanın üzerine limon glazeyi ekleyerek en üstüne halka halinde doğradığımız limonları dizip servis edebiliriz.

Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…