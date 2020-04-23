Limon tart tarifi

Pastacı kreması için;
Limon glazesi için;
Tart hamurunu bekletmek biraz uzun sürebilir o yüzden bir gece önceden yapmanızı tavsiye ederim. Ama sonucuna değecek!
Adım 1:
Tart hamuru için tüm malzemeleri aynı anda karıştırdıktan sonra yoğurduğunuz hamuru buzdolabında 2-3 saat dinlendiriyoruz. Dinlerdikten sonra tart kalıbına alıp 170 derecede 30 dakika pişiriyoruz.
Adım 2:
Ayrı bir tencerede çiğ krema haricindeki tüm pastacı kreması malzemelerini kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra çiğ kremayı ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.
Adım 3:
Glaze için tüm malzemeleri küçük bir sos tenceresinde en kısık ateşte iyice iç içe geçene kadar kaynatıyoruz. Kıvam alınca kenarda soğuması için dinlendiriyoruz.
Adım 4:
Fırından çıkan tartımız ılındıktan sonra kremamızı da üzerine ekliyoruz. Kremanın üzerine limon glazeyi ekleyerek en üstüne halka halinde doğradığımız limonları dizip servis edebiliriz.
Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…