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Limon tart tarifi

Ekşi tatlı bir lezzet arayanlar için kaydedilesi tarif! Limonun farklı formlardaki lezzetini tadabilece bir tart olacak.

Ev Gurmesi
22:11 -
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Limon tart tarifi

Limon tart tarifi için: Malzemeler

  • 1,5 su bardağı un
  • Yarım su bardağı nişasta
  • 240 gram tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 2 yemek kaşığı soğuk su

Pastacı kreması için;

  • Yarım kg süt
  • 1 vanilya çubuğu yada toz vanilya
  • 5 adet yumurta sarısı
  • 1 su bardağından az şeker
  • Yarım su bardağı nişasta
  • Yarım su bardağı un
  • 6 yemek kaşığı krema
  • Limon kabuğu rendesi
  • 1 adet limon suyu

Limon glazesi için;

  • 3 limonun suyu
  • 1 limon kabuğu
  • 1 portakalın suyu
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı kaynar su

Özel notlar

Tart hamurunu bekletmek biraz uzun sürebilir o yüzden bir gece önceden yapmanızı tavsiye ederim. Ama sonucuna değecek!

Limon tart tarifi için: Adımlar

Adım 1:
Tart hamuru için tüm malzemeleri aynı anda karıştırdıktan sonra yoğurduğunuz hamuru buzdolabında 2-3 saat dinlendiriyoruz. Dinlerdikten sonra tart kalıbına alıp 170 derecede 30 dakika pişiriyoruz.

Adım 2:
Ayrı bir tencerede çiğ krema haricindeki tüm pastacı kreması malzemelerini kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra çiğ kremayı ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.

Adım 3:
Glaze için tüm malzemeleri küçük bir sos tenceresinde en kısık ateşte iyice iç içe geçene kadar kaynatıyoruz. Kıvam alınca kenarda soğuması için dinlendiriyoruz.

Adım 4:
Fırından çıkan tartımız ılındıktan sonra kremamızı da üzerine ekliyoruz. Kremanın üzerine limon glazeyi ekleyerek en üstüne halka halinde doğradığımız limonları dizip servis edebiliriz.

Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…

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