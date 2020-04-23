Limonlu kurabiye tarifi

Hazırlayacağınız hamurun zor toparlanıyor olması lazım. Buna göre el ısınız, un cinsi çok önemli eğer gerekirse likit ve kuru malzeme miktarını hamurunuza göre ayarlayabilirsiniz.
Adım 1:
Tüm malzemeleri bir kaseye alıp yoğuruyoruz. Zor toparlanacaktır. Eğer çok fazla tereyağı erirse arada buzdolabında soğutabilirsiniz.
Adım 2:
Istediğiniz gibi şekil verdikten sonra 180 derece fırında 20 dakika pişirebilirsiniz yada buzlukta saklayıp daha sonra da oda sıcaklığında biraz çözülmesi için beklettikten sonra aynı şekilde pişirebilirsiniz. Glazenin kurabiyenin üzerinde kalabilmesi için ben en son parmağımla bastırarak çukur oluşturuyorum.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…