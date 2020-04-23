Limonlu kurabiye tarifi için: Malzemeler

1 su bardağı un

Yarım su bardağı badem unu (çiğ bademleri mikserden geçirerek yapabilirsiniz)

5 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

Badem taneleri

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Özel notlar

Hazırlayacağınız hamurun zor toparlanıyor olması lazım. Buna göre el ısınız, un cinsi çok önemli eğer gerekirse likit ve kuru malzeme miktarını hamurunuza göre ayarlayabilirsiniz.

Limonlu kurabiye tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Tüm malzemeleri bir kaseye alıp yoğuruyoruz. Zor toparlanacaktır. Eğer çok fazla tereyağı erirse arada buzdolabında soğutabilirsiniz.

Adım 2:

Istediğiniz gibi şekil verdikten sonra 180 derece fırında 20 dakika pişirebilirsiniz yada buzlukta saklayıp daha sonra da oda sıcaklığında biraz çözülmesi için beklettikten sonra aynı şekilde pişirebilirsiniz. Glazenin kurabiyenin üzerinde kalabilmesi için ben en son parmağımla bastırarak çukur oluşturuyorum.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…