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Limonlu kurabiye tarifi

Bittiğine üzüleceğiniz bir kurabiye olacak evinizde. Ben genellikle kurabiyede ekşilik arıyorum ve bir türlü tam kıyır kıyır aynı zamanda hafif bir ekşilik bırakacak bir tatlıdaydı aklım. Bir çok tarif ve yöntem deneyerek bunu evin vazgeçilmezi listesine aldım!

Ev Gurmesi
17:40 -
Haberler Yemek Tarifleri
Limonlu kurabiye tarifi

Limonlu kurabiye tarifi için: Malzemeler

  • 1 su bardağı un
  • Yarım su bardağı badem unu (çiğ bademleri mikserden geçirerek yapabilirsiniz)
  • 5 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Badem taneleri
  • Yarım limon suyu
  • 1 yemek  kaşığı pudra şekeri

Özel notlar

Hazırlayacağınız hamurun zor toparlanıyor olması lazım. Buna göre el ısınız, un cinsi çok önemli eğer gerekirse likit ve kuru malzeme miktarını hamurunuza göre ayarlayabilirsiniz.

Limonlu kurabiye tarifi için: Adımlar

Adım 1:
Tüm malzemeleri bir kaseye alıp yoğuruyoruz. Zor toparlanacaktır. Eğer çok fazla tereyağı erirse arada buzdolabında soğutabilirsiniz.

Adım 2:
Istediğiniz gibi şekil verdikten sonra 180 derece fırında 20 dakika pişirebilirsiniz yada buzlukta saklayıp daha sonra da oda sıcaklığında biraz çözülmesi için beklettikten sonra aynı şekilde pişirebilirsiniz. Glazenin kurabiyenin üzerinde kalabilmesi için ben en son parmağımla bastırarak çukur oluşturuyorum.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

tatlılar
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