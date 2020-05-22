Mantarlı biftek tarifi

Bu tarifte buzlukta çıkan bir eti kullanmayalım. Mümkünse taze et kullanalım.
Adım 1:
Piyazlık soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurup üzerine et suyunu yavaş yavaş çektirelim. Üzerine mantarları ekleyip kavuralım. Ateşten almadan önce üzerine değirmen karabiber ekleyip soğuması için kenara alalım.
Adım 2:
Eti süt ve biberiye içinde 2 saat kadar beklettikten sonra kızgın döküm tavada 3' er dakika pişiriyoruz. Üzerine tuz-karabiberini ekledikten sonra soğanlı harcı ile servis edebiliriz.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…