Mantarlı biftek tarifi için: Malzemeler

1 kg biftek

Zeytinyağı

1 kg kültür mantarı

Yarım kg soğan

Değirmen karabiber

Kaya tuzu

Et suyu

Süt

Kuru biberiye

Özel notlar

Bu tarifte buzlukta çıkan bir eti kullanmayalım. Mümkünse taze et kullanalım.

Mantarlı biftek tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Piyazlık soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurup üzerine et suyunu yavaş yavaş çektirelim. Üzerine mantarları ekleyip kavuralım. Ateşten almadan önce üzerine değirmen karabiber ekleyip soğuması için kenara alalım.

Adım 2:

Eti süt ve biberiye içinde 2 saat kadar beklettikten sonra kızgın döküm tavada 3' er dakika pişiriyoruz. Üzerine tuz-karabiberini ekledikten sonra soğanlı harcı ile servis edebiliriz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…