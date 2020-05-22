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Mantarlı biftek tarifi

Haftanın motivasyonu için tam bir Pazartesi akşam yemeği. Hem yapması hem yemesi çok keyifli. Romantik bir akşam yemeği için de etkileyici bir alternatif olabilir.

Ev Gurmesi
22:35 -
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Mantarlı biftek tarifi

Mantarlı biftek tarifi için: Malzemeler

  • 1 kg biftek
  • Zeytinyağı
  • 1 kg  kültür mantarı
  • Yarım kg soğan
  • Değirmen karabiber
  • Kaya tuzu
  • Et suyu
  • Süt
  • Kuru biberiye

Özel notlar

Bu tarifte buzlukta çıkan bir eti kullanmayalım. Mümkünse taze et kullanalım.

Mantarlı biftek tarifi için: Adımlar

Adım 1:
Piyazlık soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurup üzerine et suyunu yavaş yavaş çektirelim. Üzerine mantarları ekleyip kavuralım. Ateşten almadan önce üzerine değirmen karabiber ekleyip soğuması için kenara alalım.

Adım 2:
Eti süt ve biberiye içinde 2 saat kadar beklettikten sonra kızgın döküm tavada 3' er dakika pişiriyoruz. Üzerine tuz-karabiberini ekledikten sonra soğanlı harcı ile servis edebiliriz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

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ET-BALIK-TAVUK Pazartesi süt zeytinyağı
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