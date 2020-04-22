Mantarlı kuşkonmaz tarifi

Mantarlı kuşkonmaz: Malzemeler

Yarım kg istiridye mantarı

4 adet kuşkonmaz

Parmesan rendesi

Zeytinyağı

Sarımsak

Tuz-karabiber

Özel Notlar

Hem mantar hem kuşkonmaz hem parmesan! 3' ü de çok değerli malzemeler. O yüzden çok fazla öldürmemeye dikkat edin ki tam lezzetlerini tadabilirin.

Mantarlı kuşkonmaz: Tarif

Adım 1:

Genişçe bir tavaya zeytinyağını ve iri doğranmış sarımsakları hafif kızdıralım. Mantarları büyükçe doğrayıp tavaya aldıktan sonra kapağını kapatmadan kavuralım. Sonra kuşkonmazları ve çok az su ve tuz ekleyip tavanın kapağını kapatıp en kısık ateşe alalım. Halen yeşil olarak servis etmek istersek 15 dakika yetecektir. En son üzerine parmesan rendesi ve karabiber ile servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…