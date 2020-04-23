Milföy pastası tarifi

Pastacı kreması için;
Milföy hamuru ne yazıkki lezzetli olduğu kadar hızlı tüketilmesi gereken bir ürün. O yüzden milföyelerin pişirilmesini en sona bırakabilirsiniz.
Adım 1:
Ayrı bir tencerede çiğ krema haricindeki tüm pastacı kreması malzemelerini kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra çiğ kremayı ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.
Adım 2:
Milföy hamurlarını oda sıcaklığında açılabilir kıvama gelinceye kadar bekletelim. Sonra eşit bir şekilde parmak kalınlığında 4 parça çıkartalım. Çatal yardımı ile milföylerin her yerini belli aralıklarla deldikten sonra önceden ısınmış fırında 150 derecede 15 dakika pişirelim. Eğer delme işlemini yapmazsak milföylerimiz şişer ve pasta katlarını yapamayız. Ince bir plaka halinde çıkartmamız gerekiyor.
Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…