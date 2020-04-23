Milföy pastası tarifi için: Malzemeler

4 dilim milföy hamuru

Ahududu ve böğürtlen

Pastacı kreması için;

Yarım kg süt

1 vanilya çubuğu yada toz vanilya

5 adet yumurta sarısı

1 su bardağından az şeker

Yarım su bardağı nişasta

Yarım su bardağı un

6 yemek kaşığı krema

Limon kabuğu rendesi

1 adet limon suyu

Özel notlar

Milföy hamuru ne yazıkki lezzetli olduğu kadar hızlı tüketilmesi gereken bir ürün. O yüzden milföyelerin pişirilmesini en sona bırakabilirsiniz.

Milföy pastası tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Ayrı bir tencerede çiğ krema haricindeki tüm pastacı kreması malzemelerini kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra çiğ kremayı ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.

Adım 2:

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında açılabilir kıvama gelinceye kadar bekletelim. Sonra eşit bir şekilde parmak kalınlığında 4 parça çıkartalım. Çatal yardımı ile milföylerin her yerini belli aralıklarla deldikten sonra önceden ısınmış fırında 150 derecede 15 dakika pişirelim. Eğer delme işlemini yapmazsak milföylerimiz şişer ve pasta katlarını yapamayız. Ince bir plaka halinde çıkartmamız gerekiyor.

Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…