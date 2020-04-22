Patlıcanlı lazanya tarifi: Malzemeler

Sebzeler Kabak Patlıcan Domates Reyhan Limon Sarımsak

Süt

Zeytinyağı

Tuz-karabiber

Özel Notlar

Sıfır atık konusuna gönül verenler için evde ne varsa tarifi aslında. Sadece patlıcan olarak düşünmeyin ne sebze varsa bozulmaya yüz tutmuş, bu tarif tam size göre. Ister pazı kullanın aralara ister havuç evde ne varsa bu sos ve lor ile birleştirip harika bir öğün çıkartabilirsiniz.

Patlıcanlı lazanya tarifi: Tarif

Adım 1:

Sebzeleri yuvarlak yada plato olarak kesip hazırlayalım. Fırın tepsisine aralara koyacağımız sebzeleri yerleştirip üzerine zeytinyağı-tuz-karabiber ekleyip 250 derecede 10 dakika pişirelim.

Adım 2:

Domatesleri rendeleyip tavada istediğiniz oranda az tuz, zeytinyağı ve sarımsak ile 10 dakika kadar pişirelim. Sarımsakları domates rendesinin içine direkt atalım yağda kavurmayalım. Domateslerin kırmızı rengi gitmesin.

Adım 3:

Bir tencerenin içine bir kg sütü koyup kaynama noktasında içine yarım limon sıkıp lorumuzun toplanmasını bekleyelim. Sonra süzgeçe alıp soğuyana kadar bekleyelim.

Adım 4:

Fırından çıkarttığımız sebzeleri bir borcama dizip aynı lazanya gibi bir kat sebze bir kat domates sos ekleyip en üste lor ve varsa tulum peyniri ekleyelim. En üste de reyhan ekleyelim. Arzu ederseniz fırınlayabilirsiniz hafif kıtırlık için.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…