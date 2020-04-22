Profiterol tarifi

Şu hamuru için;
Pastacı kreması için;
Çikolata sosu için;
Bu tarif tam orjinal hali ile bir Fransız profiterolüdür. Bu tarifi bir kaç kereden fazla yapmak gerekiyor oturması için. Ayrıca şu hamuru pişerken sakın fırını açmayalım yoksa hemen sönerler.
Adım 1:
Şu hamurunu hazırlamak için bir tencereye su, tereyağı ve tuzu karıştıralım. Iyice toplandıktan sonr altını kapatıp soğuması için dinlendirelim. Soğuduktan sonra yumurtaları tek tek kırıp mikser ile karıştırıyoruz. Asla hepsini bir anda koymayalım. İyice hamurun yumurtayı çektiğinden emin olduktan sonra diğer yumurtayı ekleyelim. Daha sonra kaşık yada krema poşeti yardımı ile ceviz büyüklüğünde toplar yapıp fırın tepsisine dizelim. 180 derecede 20-25 dakika arasında rengini kontrol ederek çıkartabilirsiniz. Fırınlama süresinde sakın fırın kapağını açmayınız. Yanlışlıkla açarsanız profiterol toplarının bir anda söneceğini göreceksiniz maalesef.
Adım 2:
Ayrı bir tencerede çiğ krema haricindeki tüm pastacı kreması malzemelerini kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra kremayı da ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.
Adım 3:
Benmari usulü erittiğimiz çikolataların içine krema ve tereyağını ekleyerek bir süre daha benmaride karıştırıyoruz.
Adım 4:
Soğumuş olan profiterol toplarımızı keskin bir bıçak yardımı ile nazikçe ortadan ikiye kesip pastacı kremasını içlerine yerleştiriyoruz. Bir diğer yöntem ile krema poşeti ile topların altını delerek yapmak ama toplarımız çok kıtır olacağı için bazen çatlayabilir. Daha sonra üzerine efsane çikolata sosumuzu ekleyip arzuya göre dondurma ile servis edilebilir.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…