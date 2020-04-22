Sebze çorbası tarifi

Adım 1:
Zeytinyağı haricinde yukarda gördüğünüz tüm malzemeleri düdüklü tencerenin içine alıp 20 dakika kadar tenceremizin buhar düdüğü ötene kadar orta ateşte kaynatalım.
Adım 2:
Pütürlü bir tat isteyenler için önerim ezici ile tüm malzemeyi ezmek yada çocuklu aileler için blenderdan geçirmek.
Adım 3:
Üzerine soğuk sıkım zeytinyağı ve isteğe bağlı değirmen karabiber ile servis edebilirsiniz. Ben evde ne kadar yeşillik varsa ekliyorum; dereotu, maydanoz ve yeşil soğan.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…