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Sebze çorbası tarifi

Mevsim farketmeksizin aile boyu tüketebileceğimiz, içinden sağlık fışkıran çorba.

Ev Gurmesi
14:12 -
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Sebze çorbası tarifi

Sebze çorbası tarifi: Malzemeler

  • 250 gram yağsız kıyma
  • Yarım su bardağı yasemin pirinci
  • 3 su bardağı su
  • 1 yumurta
  • Zeytinyağı
  • Zencefil
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım limon suyu
  • Tuz-karabiber
  • Dereotu
  • Havuç

Sebze çorbası tarifi: Tarif

Adım 1:
Zeytinyağı haricinde yukarda gördüğünüz tüm malzemeleri düdüklü tencerenin içine alıp 20 dakika kadar tenceremizin buhar düdüğü ötene kadar orta ateşte kaynatalım.

Adım 2:
Pütürlü bir tat isteyenler için önerim ezici ile tüm malzemeyi ezmek yada çocuklu aileler için blenderdan geçirmek.

Adım 3:
Üzerine soğuk sıkım zeytinyağı ve isteğe bağlı değirmen karabiber ile servis edebilirsiniz. Ben evde ne kadar yeşillik varsa ekliyorum; dereotu, maydanoz ve yeşil soğan.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

Çorba tarifi
Son güncelleme: 14:14 22.04.2020
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