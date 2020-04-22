Sebze çorbası tarifi: Malzemeler

250 gram yağsız kıyma

Yarım su bardağı yasemin pirinci

3 su bardağı su

1 yumurta

Zeytinyağı

Zencefil

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limon suyu

Tuz-karabiber

Dereotu

Havuç

Sebze çorbası tarifi: Tarif

Adım 1:

Zeytinyağı haricinde yukarda gördüğünüz tüm malzemeleri düdüklü tencerenin içine alıp 20 dakika kadar tenceremizin buhar düdüğü ötene kadar orta ateşte kaynatalım.

Adım 2:

Pütürlü bir tat isteyenler için önerim ezici ile tüm malzemeyi ezmek yada çocuklu aileler için blenderdan geçirmek.

Adım 3:

Üzerine soğuk sıkım zeytinyağı ve isteğe bağlı değirmen karabiber ile servis edebilirsiniz. Ben evde ne kadar yeşillik varsa ekliyorum; dereotu, maydanoz ve yeşil soğan.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…