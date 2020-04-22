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Tavuk etli çorba tarifi

Tek bir tabakta doymak isteyenler için muazzam bir alternatif. Ya da yanında salata alternatifleriyle misafir bile ağırlanabilir.

Ev Gurmesi
14:22 -
Haberler Yemek Tarifleri
Tavuk etli çorba tarifi

Tavuk etli çorba tarifi: Malzemeler

  • 1 su bardağı didilmiş tavuk eti
  • 3 su bardağı su
  • Sebzeler
    • Kabak
    • Kereviz sapı
    • Havuç
    • Limon
    • Sarımsak
  • Şehriye
  • Zeytinyağı
  • Sirke
  • Tuz-karabiber

Özel Notlar

Evde kalan pilav-makarna gibi malzemeleri de bu çorba ile değerlendirebilirsiniz. Ben bu durumlar için bir bütün organik tavuğu haşlayıp ve didip buzluğa minik poşetler halinde koyuyorum. Her bir poşet bir çorba eder! Yaşasın buzluktaki herşey!

Tavuk etli çorba tarifi: Tarif

Adım 1:
Çorba tenceresine zeytinyağı, su, tuz ve sebzelerin tümünü alalım. Kereviz yapraklarını şimdilik bekletelim. Ben içindeki sebzeleri limon dahil büyük bir şekilde doğruyorum hem tam lezzetini alabilmek hem de doyuruculuğunu arttırmak için. Bu şekilde 20 dakika kadar kaynatalım.

Adım 2:
Çorbamızın suyu kaynadıktan sonra içerisine şehriye ve pişmiş tavuk etlerini alıp bir 10 dakika kadar daha kaynattıktan sonra servis ederken limon taneleri ve kereviz yapraklarını eklemeyi unutmayalım.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

Çorba tarifi
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