Tavuk etli çorba tarifi: Malzemeler

1 su bardağı didilmiş tavuk eti

3 su bardağı su

Sebzeler Kabak Kereviz sapı Havuç Limon Sarımsak

Şehriye

Zeytinyağı

Sirke

Tuz-karabiber

Özel Notlar

Evde kalan pilav-makarna gibi malzemeleri de bu çorba ile değerlendirebilirsiniz. Ben bu durumlar için bir bütün organik tavuğu haşlayıp ve didip buzluğa minik poşetler halinde koyuyorum. Her bir poşet bir çorba eder! Yaşasın buzluktaki herşey!

Tavuk etli çorba tarifi: Tarif

Adım 1:

Çorba tenceresine zeytinyağı, su, tuz ve sebzelerin tümünü alalım. Kereviz yapraklarını şimdilik bekletelim. Ben içindeki sebzeleri limon dahil büyük bir şekilde doğruyorum hem tam lezzetini alabilmek hem de doyuruculuğunu arttırmak için. Bu şekilde 20 dakika kadar kaynatalım.

Adım 2:

Çorbamızın suyu kaynadıktan sonra içerisine şehriye ve pişmiş tavuk etlerini alıp bir 10 dakika kadar daha kaynattıktan sonra servis ederken limon taneleri ve kereviz yapraklarını eklemeyi unutmayalım.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…